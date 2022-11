Havanna investe R$ 2 milhões para expandir na serra gaúcha

Umas das mais tradicionais marcas argentinas segue em expansão no Brasil e chega com força à serra gaúcha com quatro unidades conceito. As cidades escolhidas para implantação das lojas conceito na região são Gramado (com duas unidades, uma já inaugurada e outra em fase de projeto), Canela, unidade que inaugura nesta sexta-feira (25), e Caxias do Sul, com inauguração nos próximos meses e com local ainda em definição.

A Havanna, tradicional rede de cafeterias argentina, foi fundada em 1939 na Argentina como uma fábrica de alfajores. A marca é reconhecida por seu doce de leite e alfajores e está presente em 2,5 mil pontos de venda em 12 países.

Na Serra, o projeto nas três cidades é liderado pelos empresários caxienses Maicon Flores e Dyego Hoffmann. Maicon é médico e Dyego administrador de empresas e pós-graduado em controladoria, auditoria e finanças. Ambos com formação na Universidade de Caxias do Sul.

Sempre apaixonados e clientes fiéis da Havanna e de seus produtos, os empreendedores identificaram que a região tinha potencial para receber as lojas. “A Havanna, a qualidade e sabor dos produtos, sempre nos chamou a atenção em qualquer lugar que a gente visitasse. Por isso resolvemos trazer a marca para a Serra com um enorme desafio de implantação de uma marca internacional. Mas, o resultado já está sendo muito positivo”, conta Dyego Hoffmann.

A primeira loja foi inaugurada em Gramado no complexo Vita Boulevard há quatro meses. Após a inauguração, as negociações avançaram e os empresários adquiriram direitos da franquia para mais uma loja em Gramado (local ainda em definição), uma em Canela (na estação Campos de Canella) e uma em Caxias. As quatro unidades da Serra Gaúcha terão o perfil mais completo que a marca oferece aos franqueados com modelo loja e cafeteria com todos os produtos que a marca oferta.

Em cada loja tradicional da Havanna, o investimento é de cerca de R$ 700 mil. Com as quatro unidades, os empresários investem cerca de R$ 2 milhões. São cerca de 25 vagas de emprego geradas para a região.

“Trazer para a Serra uma marca internacional, uma das principais da América do Sul, vai fortalecer e fomentar a economia da região. Com apenas uma das quatro unidades inauguradas, a de Gramado, nós temos tido uma grande aceitação do público. Percebemos como foi assertiva a escolha pela Havanna e o quanto o público é fiel e tem uma memória afetiva com a cafeteria e seus produtos. Canela, Gramado e Caxias só tem a ganhar com a chegada desta grande marca”, comemora o empresário Maicon Flores.