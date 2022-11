Feira de calçados Zero Grau inicia em Gramado com forte apelo ao mercado externo

Visitantes de pelo menos três continentes circulam pelos estandes do Serra Park, em Gramado, em busca de novidades sobre as coleções outono/inverno de calçados e acessórios. Eles participam da edição da feira Zero Grau, aberta ontem na cidade serrana, que reúne 300 expositores e mais de 1,2 mil marcas com oportunidades de negócios para lojistas brasileiros e estrangeiros. A estimativa da organização é de que o público chegue a 12 mil pessoas nos três dias do evento.

Compradores de 24 países, vindos da Ásia, da Europa e das três Américas, são presenças confirmadas pela Merkator, produtora da feira. Mas, de acordo com a diretora de relacionamento da empresa, Roberta Pletsch, o número final pode ser até 10 vezes maior, “pois muitos lojistas estrangeiros chegam por conta própria". Além de estreitar laços com os compradores estrangeiros e abrir novos canais de venda, a mostra pode servir como mais uma plataforma para a indústria nacional manter o ritmo de crescimento nas vendas internacionais.

Entre os fabricantes interessados na expansão do mercado externo está a Invoice, que vende para pontos diversos como Portugal, Itália, Equador, Bolívia e Árábia Saudita. "Do nosso total de produção, que chega a 200 mil pares ao ano, dedicamos 30% para exportação. O mesmo produto que vendemos para o mercado interno é ofertado ao mercado internacional, sempre de olho na qualidade", destaca o gerente comercial da marca, Aderson Lara.

Segundo o gerente executivo da Arezzo&Co – que engloba as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Fiever, Alme, Vans, My Shoes, Reserva, Reserva Mini, Oficina, BAW, Carol Bassi, além do marketplace ZZ Mall e a plataforma de economia circular Troc – , "a companhia já conta com lojas próprias da Schutz nos Estados Unidos, além de estar presente em canais multimarcas na Europa, na Ásia e na África, com mais de 500 pontos no mercado de exportação".

Já a Usaflex trabalha com um índice de exportação de 10% da produção total. Isso ocorre porque a fabricante está focada em incrementar o número de lojas licenciadas em outros países. O presidente da fabricante, Sergio Bocayuva, adianta que a empresa fechará 2022 com 23 unidades em terras internacionais, como América Latina, Oriente Médio e Estados Unidos. “Para o ano que vem, esperamos ter 40 e até 2025, chegar a 100 lojas fora do País. Aqui, estamos presentes em todos os estados brasileiros, com 275 lojas e esperamos fechar 2023 com 350”, ressalta o dirigente.

O evento conta com o apoio do Sindicato da Indústria de Calçados de Estância Velha, Sindicato da Indústria de Calçados de Ivoti, Sindicato da Indústria de Calçados de Igrejinha, Sindicato da Indústria de Calçados de Novo Hamburgo, Sindicato da Indústria de Calçados de Parobé, Sindicato da Indústria de Calçados de Sapiranga e Sindicato da Indústria de Calçados, Componentes para Calçados de Três Coroas.