Porto de Rio Grande passará por dragagem de R$ 84 milhões

A companhia Jan De Nul do Brasil Dragagem foi a vencedora da licitação para executar a dragagem do porto de Rio Grande, por um valor de cerca de R$ 84 milhões. O prazo de execução dos serviços será de até três meses, limitados à vigência do contrato de 12 meses, contados a partir da assinatura do contrato.

O acordo, celebrado com a Porto RS, autoridade portuária dos portos do Rio Grande do Sul, consta na edição desta segunda-feira (21) do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul. O documento detalha que que a ação se trata da “contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para realização de obra de dragagem de manutenção, etapa 2022, no canal externo, canal interno e canal e berços do Porto Novo do complexo portuário do Porto Organizado do Rio Grande e para o monitoramento ambiental durante o período de execução da obra”.

A dragagem é considerada uma ação fundamental para que o porto não tenha problemas quanto à movimentação de cargas. Através do cais público do complexo rio-grandino e dos terminais privados são exportados mais de 30% do que é produzido no Estado. O porto se interliga a todas as regiões, seja pela malha rodoferroviária ou pelo sistema navegável das Lagoas dos Patos e Mirim.