Concurso da Emater terá quase 100 vagas em diversas funções

A principal empresa de extensão rural do Rio Grande do Sul vai abrir concurso para quase 100 vagas em diversas funções. O sinal verde para o processo de seleção da Emater/Ascar foi dado pelo governo estadual no começo de novembro.

A definição de prazos, datas da seleção e outros detalhes estão sendo definidos pela instituição, que contratará a banca para executar o concurso, esclarece nota no site da Emater.

O quadro a ser preenchido se destina ao trabalho de linha de frente da extensão, diz a empresa pública.

A seleção vai preencher postos em diversas áreas, níveis de escolaridade e carreira na instituição.

Entre as funções e vagas, estão: assistente administrativo (seis vagas), assistente técnico administrativo - Contabilidade (duas) e Informática (uma), extensionista rural Nível Médio - Agropecuária (47), extensionista rural Nível Médio I - Social (10), extensionista rural Nível Superior I - Agropecuária (20), extensionista rural Nível Superior I - Social (quatro), técnico científico I - Médico do Trabalho (uma), técnico científico I - Administração e Finanças (duas), técnico científico I - Analista de Sistemas (uma). técnico científico I - Contabilidade (uma), técnico científico I - Pedagogia (uma), técnico científico I - Recursos Humanos (uma) e técnico científico I - Serviço Social (uma).

O presidente da Emater/RS, Alex da Silva Corrêa, disse, em nota, que o concurso vai repor quadro nos municípios e para execução das políticas públicas estaduais da Secretaria da Agricultura.