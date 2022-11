Gaúcho dirige campanha institucional da CBF para a Copa do Mundo

E mais um gaúcho entrou em campo para defender a Seleção Brasileira na Copa do Catar. Não jogando, mas na produção da campanha institucional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a Copa do Mundo, que começa neste domingo (20). Pepe Mendina, diretor e um dos sócios da produtora de filmes Yeap, dirigiu a campanha institucional “Energia”, que homenageia a seleção e a torcida brasileira.

Pepe explica que a ideia por trás da campanha foi criar uma peça leve e motivadora. Desde a escolha da trilha sonora, com a canção de Lulu Santos Tão Bem misturada a um rap composto especialmente para a propaganda, até as imagens utilizadas, que mostram a alegria dos torcedores. “Quando a gente está torcendo para a seleção a gente faz um bem para os jogadores e comissão técnica porque mandamos energia positiva. Da mesma forma, a seleção recebe essa energia e se comove, joga mais, corre mais. Essa energia vira um ciclo. A música do Lulu tem tudo a ver com isso”, conta Pepe.

No caso da campanha desenvolvida para a CBF, a produtora teve a chance de fazer toda criação junto com a agência, selecionando a música e escrevendo o roteiro. “Isso é maravilhoso, não recebemos essa oportunidade sempre. Vemos a diferença que faz quando a gente, como produtora, pode ajudar mais do que simplesmente produzindo o filme”, comemora.

Pepe, que tem expertise em cinema, diz que as ferramentas da sétima arte podem ser estendidas à publicidade, o que foi aplicado no caso da campanha. Outra questão que recebeu espaço foi a diversidade, presente em “Energia”, com os vários ‘Brasis’ representados, entre eles o das comunidades das favelas. Além disso, explica o diretor da Yeap, também houve a intenção de ressignificar a camisa verde e amarela, mostrando que ela é de todos, não só de uma parcela da população. “Todo mundo pode e deve usar a camisa da seleção, principalmente na Copa do Mundo, que é um período de celebração. Espero que as pessoas entendam como uma mensagem de união porque o Brasil está muito dividido. Parece uma ideia utópica, mas porque não podemos usar a publicidade para isso de vez em quando ou sempre?”, questiona.

Com campanhas criadas já para marcas como Adidas e São Paulo, a Yeap será lançada oficialmente em janeiro. O core business é produzir conteúdo como ferramenta de negócios. “Sempre vi como o conteúdo pode fazer diferença quando ele é muito bom e como as marcas podem fazer negócio com bom conteúdo. Quando a gente faz um filme, pensamos nesse filme como entretenimento de verdade para a audiência, mesmo que seja uma publicidade”, afirma o gremista Pepe, que atualmente mora em São Paulo.