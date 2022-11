Estados Unidos querem avançar relações com o Sul do Brasil, diz Shane Christensen

"Os Estados Unidos e o Brasil são as duas maiores economias do hemisfério, com uma profunda relação comercial e de investimento que proporciona prosperidade a ambos. É um momento especial estar em Porto Alegre e no Sul do Brasil, especialmente porque esta região está desenvolvendo rapidamente seu ecossistema de inovação , tornando-se mais amigável aos negócios e desenvolvendo uma mentalidade mais internacional". A avaliação foi realizada pelo cônsul-geral do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Shane Christensen, que nesta sexta-feira (18) participou da reunião-almoço promovido pelo Lide - Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul.

Segundo Christensen, o consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre é um parceiro fundamental nesse processo. "Nosso papel é avançar nas relações dos Estados Unidos com o Sul do Brasil, que vemos como uma das regiões mais dinâmicas do País", destacou.

De acordo com Christensen, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, com a quinta e sexta maiores economias do Brasil, respectivamente, oferecem oportunidades significativas para as empresas dos Estados Unidos. "Os dois estados representam um mercado enorme com governança pró-negócios, e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de mais US$ 144 bilhões."

Christensen afirmou que importantes empresas norte-americanas como General Motors, John Deere, Massey Ferguson, Dell, HP e Whirpool reconhecem isso e por esse motivo estabeleceram grandes operações no Sul do Brasil. Da mesma forma, empresas brasileiras com a WEG, a Gerdau e startups gaúchas como a Pix Force estenderam suas operações para os Estados Unidos. "Aqui no Rio Grande do Sul, os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações e o primeiro em valor agregado - o que é um fator chave na criação de empregos sustentáveis e prosperidade aos brasileiros", acrescentou.

O diplomata afirmou querer trabalhar para identificar novas oportunidades para expandir o robusto comércio e o investimento bilateral entre o Brasil e Estados Unidos. "Temos que atuar em três áreas particularmente promissoras. A primeira, envolve a criação de soluções para a crise climática. A segunda, é a perspectiva de colaborar em cadeias de suprimentos e a terceira é o potencial de apoiar o ecossistema de inovação", explicou.

Com relação a eleição realizada em outubro no Brasil e as eleições de meio de mandato no Estados Unidos, Christensen afirmou que são dois exemplos recentes de sucesso do processo democrático. "Os Estados Unidos sempre tiveram muita confiança no sistema eleitoral brasileiro. Vocês têm as urnas eletrônicas que são um sucesso em termos de apuração rápida", destacou.

O cônsul-geral dos Estados Unidos em Porto Alegre apontou que os norte-americanos vão manter uma estreita cooperação com o atual governo do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL) até o final do seu mandato. Da mesma forma, segundo Christensen, é esperado continuar a robusta parceria bilateral com o novo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a partir de 1º de janeiro de 2023.

O presidente do Lide RS, Eduardo Fernandez, disse que é papel da entidade estimular, cada vez mais, a relação bilateral entre Brasil e Estados Unidos, com foco no desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Segundo Fernandez, o Lide sempre trabalha na pauta da competitividade e na melhoria do ambiente de negócio. "Vamos trabalhar em pautas que possam trazer investimento. E vamos continuar trabalhando na interlocução do setor privado com o setor público em temas de importância para o desenvolvimento do Estado", acrescentou.