Gramado e Canela têm 75% de ocupação hoteleira só neste fim de semana

Com a proximidade das festas de final de ano e o clima de Natal dominando, a rede hoteleira da Serra gaúcha já começa a comemorar os bons números quando observada a taxa de ocupação de leitos nos hotéis e estabelecimentos similares existentes na região. Eventos como Natal Luz e Sonho de Natal atraem turistas de todo o País a Gramado e Canela. “Só desta sexta-feira (18) até o próximo domingo (20), a taxa de ocupação nas cidades de Gramado e Canela já corresponde a 75% do volume de leitos existentes”, informa Lisa Gottschalk, executiva do Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur).

Os dois municípios serranos contam com 30.300 leitos. De acordo com a executiva, o setor também está feliz com os dados da taxa de ocupação para a próxima semana, que deve chegar a aproximadamente 70%. Neste caso, por causa da realização, na terça (22) e quarta-feira (23) da Feira de calçados Zero Grau, considerado um dos eventos mais expressivos da área, com novidades da moda.

Segundo Lisa, o público vem para a feira ou antes do evento para conhecer a cidade e movimentar o comércio nos dias de semana, ou chega na data de sua realização e aproveita para se hospedar e curtir o fim de semana.

Lisa diz que não apenas a hotelaria, mas outros segmentos que integram essa cadeia turística, com os restaurantes, já estão vendo os seus estabelecimentos cheios. Isto também vale para o comércio em geral da região. “Esse percentual registrado corresponde apenas para aquelas pessoas que se hospedam nos dois municípios”, salienta.

A executiva destaca que também é necessário considerar aquelas pessoas que se hospedam na região utilizando outros meios para isto. Há também que considerar aqueles que estimulam a economia local, por conta dos festejos e eventos, por apenas um dia e depois vão embora. Tem turistas que fazem o aluguel de imóveis por temporada. “Mas, este dado, nós não conseguimos mensurar e ele não é tão expressivo, quanto a hotelaria”, afirma.

As cidades também estão muito decoradas e contam com atrativos que convidam as pessoas ao convívio local. Com as festas de final de ano, o volume de visitantes está se tornando crescente e com mais força, agora com um percentual grande de pessoas vacinadas e com a Covid-19 mais no controle, o que faz a roda da economia girar.

O Sindtur representa a classe patronal dos empresários da Serra Gaúcha e abrange as cidades de Canela, Gramado, São Francisco de Paula e Nova Petrópolis.