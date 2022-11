Restaurante O'Pasta abre unidade de delivery na Zona Norte de Porto Alegre

O O´Pasta, trattoria de Gramado que funciona desde 5 de maio de 2019 no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, anuncia sua expansão na capital gaúcha. Agora, chegou ao bairro Petrópolis, com uma operação exclusiva de delivery, atendendo também toda a zona norte da cidade.

A loja do Petrópolis atende solicitação de pedidos de terça-feira a domingo, das 11h30min às 15h e das 19h às 22h. O cardápio oferece opções de pastas, molhos, grelhados, risotos, nhoques, lasanhas, saladas e pizzas. O O´Pasta também dispõe de pratos infantis e opções zero lactose, sem glúten e vegetariana para aqueles que possuem dieta restritiva.

Com a expansão, o negócio passa a empregar 20 pessoas. Há expectativa de crescimento nas operações de delivery com a loja do Petrópolis e expansão para o atendimento presencial no futuro. O valor médio por pessoa na rede é de R$ 50,00.