Quinta da Estância e Estância das Oliveiras serão autossuficientes com energia renovável

A fazenda de turismo rural pedagógica, Quinta da Estância, e agroindústria de azeites, Estância das Oliveiras, ambas localizadas em Viamão, em breve serão autossuficientes quanto ao seu consumo de energia. O abastecimento dos locais será feito por fontes renováveis: solar e eólica.

A execução do projeto será da empresa Epcor Solar. De acordo com o diretor da companhia, Mario Morocini de Azambuja Jr, o empreendimento simboliza um alinhamento de propósitos da pauta ESG (environmental, social, and corporate governance). Ele detalha que a iniciativa prevê a instalação de uma usina fotovoltaica de 180 kWp de capacidade, com 354 módulos, mais um aerogerador eólico de pequeno porte, de 2,4 kW de potência. A geração esperada é de 20 mil kWh ao mês, suficiente para atender ao consumo de 67 residências. A obra deverá ser concluída em meados de janeiro do próximo ano.

Os empreendedores não revelaram o investimento na ação, mas em relação ao impacto ambiental a medida equivale ao plantio de 11.732 árvores, evitando a emissão de 1,6 mil toneladas de CO2, em 25 anos. “Essa usina de geração de energia renovável, que mescla o solar e o eólico, será um grande laboratório de vivências e experiências para alunos e crianças que frequentam a Quinta da Estância”, comenta Azambuja Jr. A expectativa é que cerca de 2 milhões de estudantes tenham contato com a usina híbrida nas próximas duas décadas e meia.

A Epcor também está envolvida com a implantação de uma usina solar no bairro Lami, em Porto Alegre, para uma capacidade de 3,2 MWp. O investimento nesse empreendimento, que deve começar a operar em 2023, é estimado em cerca de R$ 10 milhões. A empresa também ingressou recentemente no Projeto Pescar, um programa de formação socioprofissionalizante.