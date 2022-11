Americanas S.A. prorroga inscrições para Programa de Estágio

Voltada para estudantes de universidades de todo o Brasil, o Programa de Estágio 2022 da Americanas S.A. – que reúne grandes marcas como Americanas, Submarino e Shoptime e é certificado pela consultoria GPTW (Great Place to Work) – tem inscrições prorrogadas. Interessados podem se candidatar até 18 de novembro pelo site da companhia.

Pode participar qualquer estudante que tenha previsão de formação até dezembro de 2024, além de disponibilidade para estagiar seis horas diárias (30 horas semanais). O modelo de trabalho é remoto (home office) e as oportunidades também são elegíveis para pessoas com deficiência (PCD).

O grupo selecionado passará por uma intensa trilha de capacitação por meio da universidade corporativa Americanas Educa, e cada estudante poderá ter a sua alocação em áreas como Marketing, Gente e Gestão, Tecnologia, Financeiro, Comercial, Sustentabilidade entre outras.

"Preparamos um programa repleto de desafios, muitas oportunidades de capacitação e desenvolvimento – algo que a Americanas S.A. sabe fazer bem. Somos especialistas em formar profissionais que tem paixão por inovação e que pensam fora da caixa. E esse nosso empenho é comprovado pela nossa forte capacidade em formar e reter talentos", afirma Flávia Picanço, gerente executiva de Gente da Americanas S.A..

O processo seletivo será realizado 100% online e compreenderá etapas como Testes Online Gamificados, Desafio com Liderança e Painel com a Diretoria. As pessoas aprovadas terão direito a bolsa-auxílio em valor compatível com o mercado, vale-refeição, seguro de vida, descontos nas lojas físicas e online (Americanas, Submarino e Shoptime), acesso ao clube de benefícios Allya, entre outros benefícios.