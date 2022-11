II Congresso Sul Empreendedor inicia nesta quinta em Porto Alegre

Assuntos fundamentais para a gestão e o crescimento de micro, pequenas empresas e para os Microempreendedores Individuais (MEI) fazem parte dos inúmeros temas que serão abordados no II Congresso Sul Empreendedor, que inicia nesta quinta-feira (17) e vai até sábado (19), em Porto Alegre. O evento tem inscrições gratuitas.

De acordo com Claudia Lacerda, presidente da Associação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte de Porto Alegre (Amicro), organizadora do evento, o congresso tem como objetivo gerar conhecimento, capacitar e fomentar novos negócios e novas parcerias. A atividade é uma realização da Amicro, da Federação das Associações de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Rio Grande do Sul (Femicro RS) e da Confederação Nacional das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Comicro).

Segundo Claudia, renomados especialistas em gestão empresarial do Brasil participarão do encontro, realizado na Câmara de Vereadores da Capital, nos auditórios Ana Terra e Otávio Rocha. Entre os temas abordados estarão atendimento ao cliente 4.0 com foco em alavancar vendas, previdência, gestão e finanças para o micro, pequenos e para o MEI.

As palestras terão duração de 50 minutos e terão como conferencistas nomes como o da diretora-geral do Senado, doutoranda em Administração pela FGV, Ilana Trombka; Henrique Junqueira, consultor legislativo, Iara Raimmar, treinadora comportamental, e Roberta Capitão, presidente da Associação das Empreendedoras da Restinga.

Segundo Claudia, o perfil do empreendedor mudou bastante, entre eles há um percentual grande de pessoas com ensino superior completo, e já não é mais aquele que "perdeu o emprego e não sabe o que vai fazer". “Existe muito empreendedor na informalidade e a Amicro busca trazê-los para a formalidade", destaca.

Segundo Lori Quevedo, vice-presidente da Amicro, a maioria empreende por necessidade, e a entidade busca apresentar uma visão de formalidade, de obedecer às regras para ter os benefícios. “Essas informações são tão pertinentes para os empreendedores e isso faz a diferença no final”, salienta.

Ainda dentro da programação do congresso, de acordo com as organizadoras do evento, haverá nesta quinta-feira, das 14h às 17h30min, uma rodada de negócios, conduzida pelo Sebrae, na Sala do Empreendedor, na avenida Júlio de Castilhos,120. Desta rodada participam 35 empresas, que vão apresentar os seus produtos e serviços em sete mesas de negociação. “Também, nesta quinta-feira, das 10h às 17h, a Amicro participa da Semana Global do Empreendedorismo, atividade que conta com várias ações em todo o mundo, inclusive na Capital”. Claudia explica que a prefeitura de Porto Alegre cedeu para a Amicro estandes para 10 empreendedores participarem da feira, para que eles possam comercializar os seus produtos junto ao grande público, no Largo Glênio Peres, na área central da Capital.

Em visita à sede do Jornal do Comércio (JC), Claudia Lacerda e Lori Quevedo foram recebidas pelo diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.