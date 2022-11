Obras de ampliação da CMPC em Guaíba chegam à metade

Os trabalhos de expansão e modernização da planta de celulose da CMPC no município de Guaíba vêm avançando e a estimativa de finalização é para o próximo ano. O diretor-geral da empresa no Brasil, Mauricio Harger, informa que, hoje, o empreendimento encontra-se com 50% da sua execução física e financeira já realizada. “Estamos dentro do cronograma, com a data de conclusão prevista para novembro de 2023”, afirma.

O projeto é conhecido como BioCMPC e o investimento líquido na iniciativa é calculado em R$ 2,75 bilhões. Com a ampliação, a fábrica aumentará a sua capacidade de produção de celulose em mais cerca de 350 mil toneladas anuais (o que representa uma elevação de 18% em relação ao volume atual). Harger ressalta que esse incremento será alcançando de forma escalonada, após a finalização dos serviços.

O executivo frisa que já é possível visualizar a evolução de algumas obras como, por exemplo, a nova caldeira de recuperação da planta. Neste mês, também está sendo colocado em operação no complexo um centro de controle ambiental. Cerca de 3 mil postos de empregos, entre diretos e indiretos, estão sendo gerados com os trabalhos do BioCMPC.

Conforme Harger, a expectativa da CMPC é fechar 2022 com um aporte de cerca de R$ 1,7 bilhão no Rio Grande do Sul e para 2023, quando o aprimoramento do complexo deverá ser concluído, mais aproximadamente R$ 1,2 bilhão deverá ser desembolsado. Além do foco no projeto BioCMPC, a empresa realizou durante 2022 duas paradas de manutenção, assim como obras de acessibilidade e no refeitório da unidade. Para 2023, mais uma parada será efetuada, mas ainda não está definido o mês em que a ação deverá ocorrer.

Outra iniciativa da CMPC, desenvolvida a partir do primeiro trimestre deste ano, foi a dragagem do Guaíba, que deve ser terminada no começo de 2023. Harger detalha que os serviços estão sendo feitos no canal que liga o terminal da CMPC até o canal central do Guaíba, percorrendo uma distância de cerca de 3,5 quilômetros. O investimento nessa atividade é de aproximadamente R$ 35 milhões.

Ainda na área de logística, o executivo recorda que a companhia possui um acordo de cooperação com o governo do Estado com o objetivo de avaliar formas de melhorar a operação da empresa no porto de Rio Grande (por onde passa o escoamento da produção de celulose da CMPC). Em consequência disso, a companhia assinou uma joint venture com o grupo Ultramar para analisar, conjuntamente, as oportunidades que se apresentam nesse setor. “No momento, são estudos e não temos ainda os resultados para divulgar”, diz o executivo.

Já no segmento da energia, dentro do projeto BioCMPC, está previsto o aumento da capacidade de geração da termelétrica que opera no complexo de Guaíba. A usina utiliza como combustível o licor negro (um composto rico em lignina e subproduto do processo de fabricação de celulose). Como a planta de celulose irá elevar sua produção, também aumentará o consumo de matéria-prima. Assim, será viável ampliar a capacidade da térmica em 31,1 MW, alcançando a potência instalada total de 281,4 MW (o que equivale a cerca de 7% da demanda média de energia elétrica do Rio Grande do Sul).