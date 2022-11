Vendas na construção civil em Porto Alegre devem atingir R$ 5 bilhões em 2022

A construção civil em Porto Alegre deve atingir um total de R$ 5 bilhões em vendas até dezembro, o que representa um crescimento de mais de 20% em relação ao ano anterior. Em Porto Alegre, são vendidas entre R$ 400 milhões e R$ 600 milhões por mês em novas unidades residenciais. Em 2021, considerado um dos melhores anos de vendas da construção civil, o setor comercializou R$ 3,9 bilhões na Capital, montante que foi batido em setembro deste ano.

As informações foram apresentadas pelo presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS), Claudio Teitelbaum, que nesta quarta-feira (16) palestrou na reunião-almoço Tá na Mesa da Federasul. Ele abordou o tema "A indústria da Construção Civil como vetor para o desenvolvimento econômico - avanços e perspectivas".

Segundo o presidente do Sinduscon, o setor cresce há oito trimestres seguidos no Brasil. Depois de registrar em 2021 um crescimento de 9,7%, a construção civil encerrou o primeiro trimestre de 2022 com alta de 9,5% em suas atividades. "Vedemos muito mais que lançamos. O mercado está saudável", explicou Teitelbaum. No Brasil, nos primeiros nove meses deste ano, foram comercializados R$ 100 bilhões em unidades habitacionais.

Segundo Teitelbaum, o Produto Interno Bruto (PIB) do setor cresceu 2,7% no 2º trimestre de 2022, em relação aos três primeiros meses do ano. "A construção civil já há algum tempo vem com uma performance bem acima da média (do PIB) nacional. No ano passado, o crescimento do setor foi de 9,7%. Este ano, temos uma previsão de crescer 6% frente a um crescimento nacional de 3%", destacou.

O presidente do Sinduscon afirmou ainda que o índice de atividade da construção civil está nos mesmos patamares de 2014. "Temos um cenário de redução de taxa de juros em 2023 e de estabilização da inflação. O setor da construção civil têm condições de se manter estável ou de ter um pequeno crescimento", ressaltou.

O presidente da Federasul, Anderson Trautmann Cardoso, destou que, mesmo com a pandemia da Covid-19, o setor da construção civil "gerou mais de 430 mil nova vagas com carteira assinada, entre março de 2020 e maio de 2022" no País. Conforme Cardoso, o saldo positivo passa dos 280 mil novos empregos com carteira assinada, entre janeiro e setembro deste ano.

Teitelbaum reforçou a importância da construção civil como setor gerador de empregos. Também apontou que ainda há muita demanda. No Brasil, existe um déficit de 6 milhões de moradias. O setor acredita que deverá haver um novo estímulo do futuro governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, para continuar os investimentos no programa Minha Casa, Minha Vida ou no programa Casa Verde Amarela.

"A construção civil é a locomotiva do crescimento da economia. Teremos um investimento forte do governo federal no setor habitacional", acrescentou. O Sinduscon possui 8 mil empresas filiadas e gera 130 mil empregos diretos com carteira assinada, além de 800 mil trabalhadores indiretos.