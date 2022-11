Fórum Internacional de Mudanças Climáticas retorna após nove anos

Após um hiato de nove anos, o 3º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas da Economia de Baixo Carbono - Diálogo com a Bioeconomia retoma suas atividades. O evento, que ocorre na próxima quarta-feira (23) na Capital, no auditório do Ministério Público Estadual, passa a ser anual, e terá a missão de socializar o conhecimento sobre o meio ambiente. Promovida pelo Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), a atividade é gratuita e em formato presencial.

De acordo com o presidente do Fórum e do Ilades, o advogado especialista em Direito Ambiental Marcino Fernandes Rodrigues, o evento reunirá autoridades para falar sobre as mudanças climáticas e as inúmeras políticas públicas e iniciativas privadas para reduzir os impactos no meio ambiente.

A abertura do evento está prevista para as 8h30min, com solenidade para autoridades e convidados. Entre os palestrantes confirmados estão nomes como Vinícius Lameira Bernardo, promotor de justiça do Rio de Janeiro e diretor acadêmico da Escola Superior da Associação Brasileira dos membros do Ministério Público de Meio Ambiente (Abrampa); Gabriel Wedy, juiz federal e professor do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos); o economista Marcos Troyjo, presidente do Novo Banco dos Brics; Tiago Pereira, especialista do Conselho de Meio Ambiente e Sustentabilidade e Agroindústria da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs); Artur Lemos, secretário chefe da Casa Civil do Estado, Marjorie Kaufmann, secretária estadual de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Infraestrutura e presidente do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas e Domingos Velho Lopes, secretário da Agricultura do Rio Grande do Sul e vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul); David Bargueño, conselheiro Adjunto para Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Saúde da Missão dos Estados Unidos no Brasil, e o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm.