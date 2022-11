Walmart tem receita melhor que o esperado no 3º tri e melhora previsões para 2023

Agência Estado

A receita do Walmart no terceiro trimestre de 2022 foi de US$ 152,81 bilhões, o número representa alta de 8,7% contra os US$ 140,53 bilhões de um ano atrás e é maior do que o consenso esperado de US$ 147,67 bilhões. O prejuízo líquido atribuído à companhia foi de US$ 1,798 bilhão e reverteu lucro de US$ 3,1 bilhões no mesmo período de 2021. Já o lucro ajustado por ação foi de US$ 1,50, maior do que o consenso esperado de US$ 1,32, de analistas da FactSet.