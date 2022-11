Uniftec adquire Faculdade Murialdo, de Caxias do Sul

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

O Centro Universitário Uniftec adquiriu, neste mês de novembro, a Faculdade Murialdo (Famur), de Caxias do Sul. A negociação começou ainda em 2021. A partir do próximo ano, o Uniftec absorverá todos os cursos de graduação e o nome Famur não será mais utilizado. Com isso, a instituição terá como novidades as formações em Medicina Veterinária e Tecnólogo em Agronegócios. Administração, Tecnólogo em Recursos Humanos, Ciências Contábeis e Pedagogia, que já existiam no portfólio do Uniftec, terão os estudantes direcionados.

Em 2023, o curso de Agronomia também estará disponível, somando-se às novas formações oriundas da Famur. O Uniftec contará com a estrutura da faculdade e com a Fazenda Escola, contemplando o hospital de animais de pequeno e grande portes e laboratórios específicos. O prédio existente em Ana Rech passa a ser um campus do Uniftec.

Vice-presidente de operações e mercado do Uniftec, Ana Paula da Silva salienta que, em 2019, a instituição iniciou uma política de ampliação do portfólio de cursos, ingressando nas áreas da saúde e das humanas, com graduações em Psicologia, Nutrição, Educação Física e Enfermagem. Também adiantou que mais novidades serão lançadas para o vestibular 2023, o que inclui movimento para ingressar nas áreas da Medicina Veterinária, Agronomia e Agronegócios, nichos de atuação da Famur, e que agora passarão a fazer parte do Unifect. “A aquisição representa o fortalecimento e o crescimento do Centro, bem como a consolidação do escopo de atuação nas áreas da saúde e agrárias”, observou.

Os estudantes da Famur já foram comunicados da mudança. O Uniftec também está realizando reuniões presenciais para que a transição ocorra da melhor forma possível. “Eles ganharão muito em relação à infraestrutura, visto que terão à disposição todo o campus do Uniftec e algumas disciplinas ministradas na unidade do Centro Universitário, localizada no Bairro Cinquentenário. Vamos manter as condições financeiras aos estudantes já vinculados e não haverá prejuízo acadêmico em relação às disciplinas já cursadas”, explica Ana Paula.

O ingresso de novos estudantes para 2023 será por meio de vestibular, com inscrições disponíveis a partir de 23 de novembro. Também é possível ingressar pelo processo de portador de diploma ou por transferência de outra instituição.

A Faculdade Murialdo nasceu a partir da experiência de mais de 80 anos dedicados à educação por parte dos religiosos da Congregação de São José (Josefinos de Murialdo). Teve início em 2007 como filial do Instituto Leonardo Murialdo, tornando-se faculdade em 2012, quando os primeiros alunos passaram a frequentar os cursos autorizados pelo governo federal. A congregação seguirá mantendo a Rede Murialdo de Educação, com atuação na educação infantil e no ensino fundamental e médio.

Presente em Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Porto Alegre e Novo Hamburgo, o Grupo Uniftec tem uma trajetória de 25 anos. Teve início no final da década de 90 como escola de informática para formar profissionais para atuar no então novo segmento de mercado. A instituição tem cerca de 12 mil alunos. A eles se agregarão mais 240 da faculdade adquirida. Por acordo contratual, o valor da negociação não foi divulgado.