Usaflex estende o bem-estar e conforto dos calçados a ações voltadas aos funcionários

O bem-estar e conforto, "DNA" da Usaflex, não se limitam aos calçados e bolsas de couro produzidos em Igrejinha, mas estão presentes também nas ações da gestão pela valorização dos funcionários. A calçadista foi considerada uma das empresas que oferecem as melhores condições de trabalho na pesquisa Great Place to Work (GPTW). Neste ano, a Usaflex ficou em 11º na categoria de empresas de grande porte, com até 10 mil funcionários.

A GPTW avalia credibilidade dos líderes para gerenciar pessoas e administrar os negócios de forma geral; orgulho de exercer a profissão e trabalhar nessa empresa e, ainda a camaradagem entre os colegas de trabalho e presença de sentimento de equipe. Sergio Bocayuva, CEO da Usaflex, lembra que, já em 2017, logo após a aquisição da companhia, em 2016, a pesquisa foi contratada para permitir uma percepção de ambiente de forma isenta.

A Usaflex é a única empresa do setor calçadista brasileiro a ter a certificação e ser ranqueada por seis anos consecutivos. “O crescimento só se conquista com o resultado de valorização das pessoas, que no coletivo vai gerar resultado financeiro. Esse realmente é um ponto que mais me motiva e me alegra na companhia”, afirma.

Para obter o reconhecimento com uma das melhores empresas para trabalhar, uma série de iniciativas vêm sendo implementadas. O primeiro ato, diz Bocayuva, foi colocar uma mulher como diretora de Desenvolvimento Humano Organizacional (DHO). “Quase 70% do nosso quadro é de mulheres e na liderança está em torno de 40%. A gente tem um objetivo até 2025 de chegar a 50%”, conta o CEO.

Com esse olhar voltado à valorização das mulheres, a Usaflex foi a primeira calçadista brasileira a assinar os sete princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres, criando o programa Empodera. A iniciativa leva esclarecimentos sobre temas como feminismo, empoderamento, sororidade, carreira, família, direitos da mulher, autocuidado e autoconhecimento às colaboradoras. “A Usaflex era uma empresa machista onde as mulheres, apesar de serem maioria, não tinham poder de voz. Hoje somos uma empresa que efetivamente respeita a mulher com profundidade”, destaca Bocayuva.

Daniela Paula Colombo, diretora de DHO, explica que as ações implementadas buscam olhar os diferentes níveis e realidades dos colaboradores. “Acreditamos em criar um espaço, uma empresa onde as pessoas possam ser elas mesmas. Em alguns requisitos pontuamos acima do benchmarking nacional na GPTW, como em camaradagem e respeito”, exemplifica.

Uma série de programas fazem parte da valorização e capacitação dos funcionários. O programa de Desenvolvimento, Avaliação e Incentivo foca no desenvolvimento profissional do colaborador, com cursos de capacitação, mentoria, coaching, convênios com instituições de ensino e bolsas de estudos.

Já o TU – Talento Usaflex é uma seleção interna que promove os trabalhadores dentro da empresa e incentiva o crescimento junto com a mesma. “Hoje mais de 30% do pessoal da área administrativa veio do chão de fábrica por meio do TU”, comemora Bocayuva.

“O TU e outras iniciativas de capacitação e valorização criam oportunidade de crescimento e desenvolvimento que hoje é um dos fatores que mais motiva a retenção da mão de obra”, complementa Daniela.

Outras ações ocorrem por meio dos programas Pé de Igualdade (que incentiva a inclusão de PCDs – Pessoas com Deficiência no mercado de trabalho), Um Salto para o Futuro (programa de contratação de jovens), Trilhas do Conhecimento (composto por cursos de capacitação, palestras e workshops) e o UsaSaúde, programa voltado para a saúde e bem-estar do colaborador.

“Disponibilizamos desde atendimento médico, nutricionista e psicólogo. Temos uma equipe multidisciplinar de saúde olhando e dando atenção a todos os colaboradores, inclusive com uma assistente social dentro da própria companhia, que acaba fazendo grande diferença”, destaca Daniela.

Para entregar um calçado que ofereça ao consumidor bem-estar e conforto, a Usaflex investe também no clima de descontração e camaradagem no ambiente de trabalho, outro ponto analisado na pesquisa. “A gente tem ações de engajamento de datas especiais que criam um ambiente mais alegre e leve. Comemoramos tudo, desde o Halloween, quando todo mundo trabalha fantasiado”, conta a diretora de DHO.