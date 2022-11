Empresas Randon têm receita líquida trimestral histórica

As Empresas Randon alcançaram a maior receita líquida consolidada trimestral de sua história: R$ 3,055 bilhões. O valor do terceiro trimestre de 2022 representa crescimento de 22,9% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 10,2% em relação ao segundo trimestre deste exercício. O EBITDA consolidado atingiu R$ 419,3 milhões, com margem EBITDA consolidada de 13,7%. No acumulado de nove meses, o grupo soma receita líquida de R$ 8,3 bilhões, incremento de 27,5% em relação com igual período de 2021, e o EBITDA avançou 13%, para perto de R$ 1,2 bilhão.

O resultado líquido consolidado, no entanto, não teve o mesmo desempenho: o lucro foi de R$ 149,7 milhões, decréscimo de 48,8% no trimestre. De acordo com a companhia, o desempenho negativo decorre, principalmente, pelo impacto positivo de não recorrentes no terceiro trimestre de 2021 e pelo aumento das despesas financeiras devido à elevação da taxa de juros. Em nove meses, o lucro líquido é de R$ 382,3 milhões, em queda de 29,8%.

O avanço da receita é atribuído à demanda aquecida dos mercados de atuação da companhia, aliado às receitas de novos negócios. A vertical de Controle de Movimentos, que reúne a Fras-le e empresas controladas, registrou mais um trimestre com recorde de receita líquida, atingindo R$ 823,9 milhões. As empresas de autopeças para veículos comerciais ganharam relevância, com receita de R$ 1,1 bilhão, impulsionada pelo aumento da demanda do mercado original e pela expansão de capacidade, principalmente de fundição e usinagem.

A vertical Montadora registrou mais um trimestre de crescimento de receitas, chegando a R$ 1,3 bilhão, devido ao lançamento de novas linhas de produtos com o conceito New R e boa performance do mercado externo. Já as unidades de Serviços Financeiros e Digitais aumentaram a participação na receita total, impulsionadas por volumes recordes de operações contratadas por clientes do Banco Randon e expansão do volume de cotas de consórcios comercializadas.

As receitas do mercado externo, que reúnem as exportações a partir das unidades brasileiras e as vendas das empresas controladas situadas no exterior, atingiram US$ 121,5 milhões no terceiro trimestre de 2022, crescimento de 40,4% no comparativo com o mesmo período do ano passado. O indicador tem evoluído consistentemente ao longo dos últimos trimestres, resultado da estratégia do conglomerado de ampliar a atuação internacional. Um marco relevante do período foi o início das exportações de implementos rodoviários para o mercado norte-americano.

De acordo com o relatório da companhia, o mercado tem apresentado melhora gradativa, tanto nos volumes de produção, quanto de vendas. Em uma curva ascendente desde o primeiro trimestre do ano, a recuperação dos mercados de caminhões e semirreboques tem sido impulsionada, principalmente, pelo agronegócio e pela melhora no fornecimento de semicondutores ao longo do ano. A diretoria enfatiza que, dada a característica distinta entre as verticais, alguns negócios enfrentam um ambiente competitivo mais acirrado, como o de Montadora, no qual a dinâmica de vendas atual dificulta reajustes de preço e, por consequência, avanço nas margens.