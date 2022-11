HT Solutions anuncia implementação de Hub de Inovação no Vale dos Sinos

Braço tecnológico do Grupo Herval, a HT Solutions lançou na noite desta quinta-feira (10) a pedra fundamental para um investimento milionário em tecnologia no Vale dos Sinos. Durante a cerimônia de comemoração de 15 anos de atividade, realizada em Gramado, a empresa de soluções em TI anunciou a criação de um Hub de Inovação, a ser inaugurado no ano que vem.

O diretor-geral da HT Solutions, Wagner Alledo, estima um aporte de, no mínimo, R$ 1 milhão para o desenvolvimento do espaço que abrigará equipes de alta performance voltadas a atender o Brasil todo com soluções digitais. Capital não deverá ser problema na execução desta empreitada, pois a empresa tem previsão de crescimento de cerca de 180% em relação ao ano passado.

Na avaliação de Alledo, parte deste excelente desempenho se deve aos grandes avanços da empresa em relação aos sistemas educacionais. “As escolas no pós-pandemia precisaram se reinventar, e isso acelerou muito as nossas vendas de Chromebooks e de soluções Google”, detalha. Associada a gigantes da tecnologia mundial – como HPE, HP Inc, LeNovo, Samsung, Aruba, Dell e Intel –, a empresa é a principal parceira do Google no País em faturamento.

Nesta linha, o vice-presidente do Grupo Herval, Andrei Seger, explica que o novo projeto tem um foco importante na área da educação: “Nossa ideia é criar um espaço que gere conhecimento, contribua para o desenvolvimento de novas empresas, forme profissionais de tecnologia e impulsione a economia local”, destaca.

Além disso, o CEO da empresa, Agnelo Seger, adianta que está concluindo a ampliação de 12 mil metros quadrados da matriz – somando ao recente acréscimo de 54 mil metros quadrados na fábrica. Entre as duas obras, foram empregados mais de R$ 100 milhões. Com 20 marcas em seu guarda-chuva, o Grupo originário da cidade gaúcha de Dois Irmãos emprega hoje 7 mil funcionários.

De acordo com Seger, a HT Solutions tem grande relevância neste processo, sendo um destacado fornecedor de tecnologia dos órgãos públicos do País. Ainda tem forte presença como prestadora de serviços de tecnologia a grandes empresas nacionais, com profissionais capacitados com certificações internacionais em todos os fabricantes.

O dirigente avalia que um dos segredos do sucesso da empresa é a mescla de negócios. “Durante a pandemia, por exemplo, o mercado moveleiro estava aquecido, já que as pessoas precisaram ficar mais em casa. Agora, com todos saindo mais, conseguimos equilibrar as vendas com a movimentação de outros segmentos que fazem parte do nosso portfólio”, analisa.

Entre os novos rumos está o avanço no processo de internacionalização da marca. Em 2021, o Grupo, que é parceiro oficial da Apple no Brasil, deu o primeiro passo na expansão ao exterior com a inauguração de uma loja iPlace em Montevidéu, no Uruguai. Há dois anos, abriu um armazém na cidade de Miami, nos Estados Unidos para atender designers e varejistas norte-americanos e canadenses, facilitando o acesso desses profissionais aos móveis da linha Uultis Design.