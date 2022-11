ABH-RS diz que Dia do Hoteleiro é de mobilização para o setor

O Dia Nacional do Hoteleiro e do Restauranteiro, comemorado nesta quarta-feira (9), é uma data importante para o setor, que aproveita o momento para chamar a atenção das autoridades e também da sociedade sobre a importância dentro de uma cadeia econômica que reúne áreas como, por exemplo, a hotelaria.

Para Abdon Barretto Filho, diretor da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio Grande do Sul (ABH-RS), o momento serve para uma profunda reflexão e também para mobilização do segmento. “Durante a campanha eleitoral para presidente da República, pouco ou quase nada foi falado sobre o setor hoteleiro nacional. Para que somos invisíveis”, desabafa.

O diretor cita o papel significativo da hotelaria para o desenvolvimento da economia em regiões, principalmente de turismo, como no caso da Serra Gaúcha. “Gramado possui 206 hotéis, com uma oferta de 9.415 quartos e um total de 24.839 leitos. Agora, imagine o potencial da rede hoteleira se considerarmos os municípios do Rio Grande do Sul”, destaca. Ele também lembra do setor como um gerador de empregos e renda em todo o País.

De acordo com Barretto Filho, a pandemia também trouxe prejuízos para o setor hoteleiro. “Neste período, observamos o fechamento de hotéis e outros, certamente, não vão abrir as suas portas tão cedo”, lembra.

Ele acrescenta, que por outro lado, alguns hotéis estão tentando fazer a retomada. “A gente é resiliente e tem esperança que a economia no Brasil melhore. E se a economia melhora, as pessoas podem viajar mais e também passam a usufruir de tudo, fazendo retomar o ciclo dos negócios”, acrescenta.

A data também serve para valorização dos profissionais, de empresas, de entidades e de estudantes, que vivem em função da atividade hoteleira. O Dia do Hoteleiro é comemorado desde 1936, quando foi criado durante o I Congresso Nacional de Hotelaria, realizado no Rio de Janeiro. A iniciativa tinha como objetivo defender os direitos dos hoteleiros e na mesma data foi fundada a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH).

O diretor do Hotel Daher Center São Paulo, Eduardo Daher, que veio para o Rio Grande do Sul com o objetivo de participar da 34ª Feira Internacional de Turismo (Festuris), realizada no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado, explica que foi o idealizador do Dia do Hoteleiro. Ele também teve como missão preparar uma caravana de hoteleiros para participar da World Travel Market (WTM) Latin America, uma feira (B2B), oltada ao setor de turismo, que vai acontecer no período de 3 a 5 de abril de 2023,em São Paulo.

Abdon Barretto Filho e Eduardo Daher e Voltencir Fleck, jornalista e radialista, estiveram na sede do Jornal do Comércio e foram recebidos pelo diretor de operações, Giovanni Jarros Tumelero.