Prefeitos apresentam projetos premiados no Prefeito Empreendedor do Sebrae

Os projetos premiados de sete prefeituras do Rio Grande do Sul com o prêmio "Sebrae Prefeito Empreendedor" foram apresentados nesta quarta-feira (9) no Tá na Mesa da Federasul. Os prefeitos de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso; de Campo Bom, Luciano Orsi; de Santiago, Tiago Gorski Lacerda; de Novo Hamburgo, Fátima Daudt; de Panambi, Daniel Hinnah; de Farroupilha, Fabiano Feltrin e de Rio Grande, Fábio Branco implementaram projetos com resultados comprovados de estímulo à formalização, ao desenvolvimento e à competitividade dos pequenos negócios, com base na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, na Lei da Liberdade Econômica e nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

O superintendente regional do Sebrae/RS, André Godoy, afirmou que as prefeituras com seus projetos contribuíram de forma efetiva para o crescimento econômico, ambiental e social dos municípios. Os projetos passaram por avaliações técnicas e foram julgados por comissões formadas por especialistas de entidades, universidades e órgãos de controle. O prefeito de Farroupilha apresentou o projeto "Caminhos de Caravaggio: Experiência de Fé, Devoção e Empreendedorismo". Segundo Feltrin, a iniciativa teve como objetivo fortalecer o turismo regional e ser uma alternativa de renda para as famílias de agricultores. "Incentivamos que todos abrissem suas propriedades para ofertar novas experiências e serviços para os peregrinos que visitam a região do Caravaggio", destaca. O projeto envolve as prefeituras de Farroupilha, Canela, Caxias do Sul, Gramado e Nova Petrópolis. Já o prefeito de Frederico Westphalen, José Alberto Panosso, disse que o projeto "Frederico Compra Mais" promoveu licitações exclusivas para micro e pequenas empresas e desenvolveu cartilha para orientação aos empresários.

O prefeito de Rio Grande, Fábio Branco, apresentou a iniciativa "Rio Grande Bem Mais Simples" que consiste na emissão instantânea de licenças. O município produziu uma cartilha para orientação aos empresários sobre as facilitações da regulamentação da Liberdade Econômica e classificou 1.155 atividades como de baixo risco, sendo o primeiro no ranking nacional de dispensa de alvarás do Ministério da Economia. O prefeito de Santiago apresentou o projeto "Pila Verde Santiago" que implementou um processo inovador no serviço público, impactando diversas famílias da agricultura familiar e gerou economia para o poder público com a criação do pila verde. As famílias da agricultura, num total de 70, recebiam recursos financeiros sobre a destinação correta dos resíduos orgânicos.

A prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, destacou que o município realizou a recuperação do Programa de Desenvolvimento Municipal Integrado da cidade. O projeto revitalizou espaços públicos como o Centro da cidade que sofria com alagamentos e estava degradada. O prefeito de Campo Bom, Luciano Orsi, mostrou o projeto "Empreender é ação" que envolveu 480 professores e 7.460 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental e do 1º ano do Ensino Médio. Foram implementadas ações de programação e robótica e adquiridos equipamentos para modernização das escolas. Já o prefeito de Panambi, Daniel Hannah, explicou que o município desenvolveu o projeto "Cidade Empreendedora com DNA Empreendedor". A cidade desenvolveu programas de microcrédito e crédito, simplificou e digitalizou processos e implementou o ensino de robótica nas escolas.

O presidente da Federasul, Anderson Trautamann Cardoso, destacou que muitas são as iniciativas empreendedoras que, por vezes, não conseguem ir adiante por causa de entraves burocráticos. "Quantos empreendedores têm seus sonhos adiados pela falta de uma política local que fomente o empreendedorismo?, questionou. Segundo Cardoso, quando não há por parte das prefeituras um trabalho colaborativo, a vida de quem quer empreender e gerar emprego e renda fica muito mais difícil. "Cada novo negócio nos seus municípios é um passo rumo ao crescimento, à geração de riqueza e desenvolvimento econômico e social", acrescentou.