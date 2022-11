Ampliação da planta de eteno verde em Triunfo atinge 67% de avanço das obras

Entraram na reta final os trabalhos de incremento da capacidade da unidade de eteno verde (feito do etanol da cana-de-açúcar) da Braskem no polo petroquímico de Triunfo. As obras já atingiram um patamar de 67% de realização e a perspectiva é que sejam concluídas no final deste ano ou no começo de 2023.

Com a ampliação, a planta passará de uma capacidade de 200 mil toneladas anuais do chamado plástico verde para 260 mil toneladas ao ano. De acordo com o vice-presidente de finanças, suprimentos e relações institucionais da Braskem, Pedro Freitas, o aporte nessa ação é estimado atualmente em US$ 87 milhões. “Esse é um investimento bastante relevante para a gente, porque é um produto que tem uma rentabilidade interessante e como é uma expansão o investimento por tonelada acaba sendo mais baixo”, ressalta. Além da ampliação em 30% de sua capacidade, o complexo também passará por uma parada de manutenção, que deverá ocorrer em janeiro.

Até 2030, a Braskem possui a meta de atingir 1 milhão de toneladas de capacidade de produção de biopolímeros (em geral). Freitas participou nesta quarta-feira (16) de coletiva online à imprensa para comentar os resultados financeiros da companhia no terceiro trimestre deste ano. A empresa verificou prejuízo líquido de R$ 1,1 bilhão no período, frente a um lucro de R$ 3,537 bilhões no terceiro trimestre de 2021. No acumulado do ano, a Braskem alcançou lucro líquido atribuível aos acionistas de R$ 1,4 bilhão.

Conforme balanço da companhia, o prejuízo é consequência, especialmente, do impacto do menor resultado operacional e da variação cambial. A empresa registrou ainda Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente de R$ 1,97 bilhão no terceiro trimestre e receita líquida de vendas de R$ 25,4 bilhões.

O vice-presidente de finanças, suprimentos e relações institucionais da Braskem destaca que o mundo viveu no terceiro trimestre uma queda dos volumes de vendas de resinas petroquímicas. Freitas acrescenta que o cenário de guerra na Europa também dificultou o ambiente internacional.

No cenário interno, até setembro de 2022, a Braskem já havia desembolsado R$ 6,1 bilhões com ações de compensações financeiras em Alagoas. Na capital desse estado, Maceió, no final da década passada houve o afundamento de solo atribuído à atividade de extração de sal-gema feita pela empresa.