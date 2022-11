Especialistas detalham estratégias empresariais em evento na FCDL-RS

Padrão foi um dos termos mais destacados no encontro Spring Meeting, promovido nesta terça-feira (8) pela Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL-RS) para um grupo seleto de cerca de 80 pessoas, representantes de diversos setores da economia.

O evento, promovido na sede da entidade, reuniu como debatedores João Stringhini, CEO da empresa Stringhini Varejo Inteligente; Rafael Bisse, head of e-commerce, marketing digital, varejo, trade marketing e transformação digital da Companhia Záffari; André Guilger, diretor comercial da Quod; Valdemir Manoel da Silva, Gerente Comercial da FCDL-SC e Giovanni Rezende, sócio e assessor de investimentos da Ável Investimentos, sócio banker do maior escritório digital da XP.

Stringhini destacou a importância da ciência de dados, termo que muitas pessoas acham ser "algo distante" e de difícil compreensão. “Ciência de dados é meramente uso de estatística, ou seja, geração de conhecimento de valor para o varejista”, destacou o especialista. Stringhini explicou que a ciência de dados ajuda a saber o que é necessário fazer para atingir a eficiência nos negócios.

Já Bisse abordou os aspectos ligados ao B2B (Business to Business); B2C (Business to Consumer) e D2C, ou seja, as vendas feitas diretamente ao consumidor final; além de um pouco de análise sobre o e-commerce. “A minha principal provocação é: quanto mais conhecimento a gente tiver sobre o cliente e o momento que ele está inserido mais assertivo a gente se torna”, explicou.

Ele disse que as grandes indústrias e os grandes varejos focam muito em gerar a demanda para o consumidor. “Dentro de um cenário com o varejo de menor porte também é possível a geração de uma demanda e de criar estratégias para trabalhar de forma sazonal, utilizando datas e eventos, que são mais oportunos para obter essa alavancagem de venda”, acrescentou.

O presidente da FCDL-RS, Vitor Augusto Koch, avaliou que a realização de encontros como o Spring Meeting geram momentos enriquecedores. Segundo ele, a Federação sempre foi protagonista em trazer informações e conhecimento ao mercado do varejo. Para Koch, os encontros ajudam para o desenvolvimento das atividades de negócios em um mercado competitivo. “É possível implantar essas práticas, sem grandes investimentos, mas com a adoção de algumas regras básicas, que são feitas através de padronização”, finalizou.