Prefeitura de Pelotas e BRDE anunciam operação de R$ 12,4 milhões para obras de infraestrutura

Com o objetivo de investir em obras importantes para qualificar a mobilidade urbana de Pelotas, no Sul do Estado, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e a prefeitura do município anunciaram nesta terça-feira (8), uma nova operação de crédito no montante de R$ 12,4 milhões. O recurso será destinado para obras de duplicação e asfaltamento dos principais acessos à cidade, como a avenida Francisco Caruccio, e a substituição do sistema de iluminação pública por lâmpadas de LED em vias e praças. As informações são da assessoria do BRDE.

Com mais essa parceria, as operações assinadas entre o banco e o Executivo municipal já ultrapassam os R$ 15 milhões nos últimos anos.

Principal ligação com a praia do Laranjal, a avenida Ferreira Viana também está contemplada, com requalificação da cobertura asfáltica. Assim como a Francisco Caruccio, a via receberá sinalização e melhorias no passeio público (calçadas), além de trechos com nova drenagem. As obras permitirão aumento da sua capacidade viária, maior segurança a motoristas e pedestres e uma redistribuição do fluxo de veículos para desafogar o trânsito em outros acessos da cidade.

As linhas de financiamento integram o programa “Município Forte é BRDE” e seguem uma diretriz do governo do Estado em ampliar o apoio do banco aos municípios. “São parcerias que nos aproximam muito das demandas mais importantes das nossas prefeituras, o que traz impacto direto na melhoria de vida dos seus moradores. Mais do que oferecer crédito, o banco é parceiro na estruturação dos projetos para que os resultados aconteçam”, destacou o diretor de Planejamento e de Operações do BRDE, Otomar Vivian.

“Esse investimento, aprovado pela Câmara de Vereadores, vai nos permitir cumprir alguns compromissos que já figuravam no nosso plano de governo e qualificar a infraestrutura da cidade, melhorando a mobilidade urbana e também o conforto e a segurança das pessoas, trazendo mais qualidade de vida”, salientou a prefeita Paula Mascarenhas.

Os recursos contemplam também investimentos na rua Juscelino Kubitschek e na avenida Fernando Osório, que ainda terão a implantação de ciclofaixas. Já os projetos de modernização da iluminação pública compreendem a substituição das luminárias atuais por lâmpadas de LED em três grupos de vias: nas avenidas Ferreira Viana, Adolfo Fetter e Juscelino Kubitschek (onde serão substituídas 777 lâmpadas de vapor de sódio); nas avenidas Fernando Osório, Senador Salgado Filho, Zeferino Costa, Leopoldo Brod, e 25 de Julho (substituídas 838 lâmpadas), e finalmente na avenida Duque de Caxias e na Praça 20 de Setembro (ao todo 539 lâmpadas).

A prefeitura de Pelotas e o BRDE já haviam celebrado um primeiro contrato, no valor de R$ 3 milhões, para a revitalização das Estradas do Engenho e Passo dos Negros, que é uma extensão ao longo do Canal São Gonçalo. As duas vias estão localizadas no Bairro São Gonçalo, que vem passando por um intenso processo de urbanização. O banco também já aprovou internamente outra operação com a prefeitura, agora no valor de R$ 15 milhões, para investimentos previstos a partir de 2023.