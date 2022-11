Governo gaúcho busca ampliação do Tudo Fácil Empresas

Plataforma de desburocratização do processo de abertura de negócios com atividades de baixo risco, o sistema Tudo Fácil Empresas já está acessível em dez municípios gaúchos (Porto Alegre, Novo Hamburgo, Bagé, Panambi, Erechim, Gravataí, Santa Cruz do Sul, Esteio, Estrela e Caxias do Sul). A presidente da Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul (JucisRS), Lauren de Vargas Momback, adianta que a meta do governo estadual é aumentar cada vez mais esse número e ela prevê que seja possível fechar o ano com cerca de 25 cidades adotando essa solução. A dirigente foi uma das palestrantes do evento Menu POA, promovido nesta terça-feira (8), pela Associação Comercial Porto Alegre (ACPA).

Jornal do Comércio (JC) - Quais são as vantagens oferecidas pelo Tudo Fácil Empresas?

Lauren de Vargas Momback - É um projeto que a gente vem levando para os municípios e que proporciona que os empresários abram suas empresas em até dez minutos de forma totalmente gratuita. Isso traz muitos benefícios para o empreendedor, tirando a burocracia para se abrir uma empresa, que tem muitos procedimentos, muitos sites para entrar.

JC - A iniciativa contribui para combater a criação de empresas informais?

Lauren – Os empreendedores que estão na informalidade têm a oportunidade de se formalizarem. A gente sabe que hoje muitos acabam não se formalizando por causa do custo e da burocracia e o Tudo Fácil Empresas retira esses dois maiores empecilhos. Além disso, para os municípios, atrai novos negócios, novas empresas, gerando mais renda, emprego e arrecadação. O que o governo do Estado quer é que os 497 municípios gaúchos tenham essa plataforma. É claro que é muito trabalho em conjunto, Estado e municípios, não é algo simples, mas estamos trabalhando e expandindo cada vez mais.

JC - Quantos municípios devem contar com o Tudo Fácil Empresas até o final do ano?

Lauren - Já estamos trabalhando com 80 municípios (para adotar a solução), mas muitos deles ainda não chegaram a 100% das condições para disponibilizar o serviço para o cidadão, entretanto estão quase virando a chave. Desses 80, já lançamos em dez cidades, que completaram todo o projeto. Também fechamos em outros municípios em que estamos vendo a data de lançamento. Por exemplo, São Borja é um local que neste mês terá o projeto lançado, também temos Farroupilha, Rio Grande, na próxima semana, e vários outros. Neste ano, acredito que seja possível alcançar uns 25 municípios. Dependemos muito de questões como a votação das Câmaras Legislativas e empresas de TI da cidade.

JC - Não é preciso o município investir em uma estrutura física para adotar o Tudo Fácil Empresas, somente é necessário se adaptar tecnológica e legalmente, correto?

Lauren - Sim. E tem o trabalho dos servidores (públicos), tem coisas manuais que precisam ser preenchidas, mas não requer contratação de equipamentos ou empresas. Envolve também muitas secretarias, porque há municípios que têm várias órgãos de licenciamento.

JC - Como está o fluxo de abertura e fechamento de empresas no Rio Grande do Sul neste ano?

Lauren - Graças a Deus está super positivo. Viemos com saldo positivo em 2020, 2021 e 2022. Neste ano, até outubro, o saldo é de 112.714, sendo 202.062 empresas abertas e 89.348 fechadas.

JC - Algum setor está alavancando esse bom desempenho?

Lauren - O segmento que mais puxa é o de serviços.

JC - Os impactos da burocracia para abertura de empresas ainda são muito grandes?

Lauren - Vou usar uma frase que o secretário Claudio Gastal (de Planejamento, Governança e Gestão) sempre usa: burocracia é que nem colesterol, tem a ruim e tem a boa. Tem a boa porque ela traz segurança tanto para nós gestores públicos como para a sociedade. Agora, quando a burocracia começa a atrapalhar a vida do cidadão, essa tem que ser revisada.

JC - Quando irá ocorrer o lançamento do projeto Escola JucisRS (que irá disponibilizar cursos para qualificar o público externo da Junta Comercial)?

Lauren - Estamos lançando no dia 15 de dezembro. Terão cursos de capacitação com foco nos servidores municipais e nos usuários, porque a gente vê que os usuários têm dificuldades, não sabem como abrir uma empresa. Queremos com isso facilitar o processo de abertura de empresas.