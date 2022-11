Sebrae Goiás busca atrair turistas para o estado

Com a proposta de atrair turistas para o estado de Goiás, o Sebrae Goiás participou da 34ª Feira Internacional de Turismo (Festuris), realizada em Gramado, na Serra gaúcha. O Sebrae Goiás esteve presente, em parceria com a Goiás Turismo, em um estande de 90 metros quadrados com o objetivo de destacar os destinos turísticos do estado como a Rota dos Pirineus - queijos e vinhos de Goiás, gastronomia e rotas de natureza. Oito empresários goianos participaram junto com o Sebrae, além de consultores e profissionais que trabalham junto a agências de viagens e operadores para chamar atenção para as dez regiões turísticas de Goiás que engloba 96 municípios. "Estivemos na Festuris para fazer com que o turismo de Goiás e a Rota dos Pirineus faça conexões, desenvolva junto com os operadores do turismo mais destinos turísticos em Goiás e leve cada vez mais pessoas para visitar nosso estado", destacou Priscila Vilarinho, gestora do Sebrae Goiás. Segundo ela, o Sebrae Goiás esteve presente em parceria com os empresários e as prefeituras de Corumbá, Cocalzinho e Pirenópolis.

Com o slogan “Bora para Goiás”, o objetivo foi trabalhar o setor turístico por segmento. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, afirmou que o estado recebe oito milhões de turistas por ano, sendo 70% para Caldas Novas. Já Goiana tem se consolidado como capital da moda através da chamada rede de shoppings da 44. O setor somente no Natal espera faturar R$ 1,5 bilhões com venda de moda masculina, feminina e infantil. "Estamos trabalhando para consolidar a aproximação do setor turístico de Goiás com o mercado. Vamos participar de todas as feiras nacionais e internacionais. Temos aeroportos e estrutura para receber mais turistas”, destacou.

Participando da Festuris junto com o Sebrae Goiás, o empresário Guilherme de Paula, diretor da Vinícola Assunção e Vem de Vinho, aposta no turismo vitivinícola e gastronômico. O empreendimento recebe cerca de 300 pessoas por dia em média. A vinícola, por sua vez, produz atualmente 40 mil garrafas de suco de uva e oito mil garrafas de vinho por ano. A meta é chegar a 2025 produzindo 30 mil garrafas de vinho e até 2030, um total de 150 mil garrafas por ano. “Estamos iniciando a produção de vinhos e convidando as pessoas para conhecer a parte de Goiás que também produz vinhos. Nosso diferencial é termos uvas nos parreirais o ano todo, tendo em vista que não tem frio no nosso estado”, acrescentou.