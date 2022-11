Setor de turismo não está preparado para acessibilidade e a inclusão, afirma Lelei Teixeira

"O setor turístico não está preparado para a acessibilidade e a inclusão de uma pessoa diferente da média. Estamos discutindo o que o setor de turismo precisa fazer para acolher uma pessoa em uma cadeira de rodas, cega ou uma pessoa com nanismo".

A avaliação foi feita pela jornalista e escritora Lelei Teixeira que no sábado participou do Meeting Festuris com o tema "Acessibilidade e inclusão - desafios fundamentais do turismo para acolher a diversidade humana". Lelei Teixeira afirmou que a sociedade ainda é presa a estereótipos seja com a população gay, com negros ou com pessoas com nanismo.

Segundo ela, as pessoas com deficiência estão se manifestando e isto vai provocar uma mudança - mesmo que seja lenta. "A estrutura que a gente foi criada é muito rígida, dura e preconceituosa", destacou. De acordo com a jornalista, a educação precisa ampliar essa visão para acessibilidade e para a diversidade. "A acessibilidade é uma luta da minha vida", destacou a jornalista.

Lelei Teixeira disse ainda que os espaços turísticos e culturais precisam estar efetivamente preocupados em realizar as adaptações para que as pessoas com deficiência, cegas, em cadeiras de rodas ou pessoas com nanismo possam usufruir de uma viagem com tranquilidade e não sejam constrangidas. "Meu desejo é viver em uma sociedade que respeite todas as diferenças. Nós queremos é fazer turismo com dignidade", acrescentou a jornalista que depois da palestra participou de uma sessão de autógrafos do seu livro "E fomos ser gauche na vida".

Outra palestra do Meeting Festuris foi da empresária e estilista Martha Medeiros que abordou o tema "Brasilidade: a alma brasileira como inspiração para negócios de sucesso". A força feminina e o entusiasmo modificaram a vida de muitas pessoas no estado de Alagoas através da visão de pioneirismo de Martha Medeiros. Ela se tornou referência em empreendedorismo ao levar o artesanato local - a renda - para o exterior. Com a aproximação da rendeiras, Martha Medeiros entendeu que poderia mostrar a elas que a renda pudesse ser a principal fonte de renda de cada família, o que fez surgir o projeto "Olhar do Sertão".