Festuris recebe mais de 12,5 mil participantes em Gramado

De Gramado

A 34ª Feira Internacional de Turismo (Festuris), realizada no Centro de Eventos do Serra Park, em Gramado, na serra gaúcha, registrou um crescimento de 16% comparado com 2019 - que foi considerado o ano top do festival. O evento reuniu mais de 2,7 mil participantes com produtos em exposição. Deste total, 40 marcas vieram do exterior. O festival de turismo teve ainda a presença de 12,5 mil inscritos.

Em 2020, em razão da pandemia da Covid-19, foram apenas 5 mil participantes que seguiam os protocolos de segurança. Em 2021, a Festuris recebeu 8 mil pessoas.

A 34ª edição do Festuris encerrou com homenagens e lançamento da edição dos 35 anos que será realizada de 9 a 12 de novembro de 2023, no Centro de Eventos Serra Park. A solenidade de encerramento foi marcada por emoção e homenagens. Durante a cerimônia na sala de imprensa do evento, os diretores da Festuris, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello, agradeceram o apoio e a credibilidade do trade, imprensa e autoridades no evento que em 2023 completa 35 anos. A direção da Festuris entregou um certificado e premiação ao embaixador Luciano Teixeira, da FRT (Porto Alegre), que trouxe o maior número de agentes de viagem para o evento - ao todo, 245 profissionais.

Na segunda parte da cerimônia, ocorreu a entrega do troféu Silvia Zorzanello à empresária Jussara Höppner, diretora do Parque Mini Mundo e do Hotel Rita Höppner. A distinção foi criada pela Câmara de Vereadores de Gramado em 2011 e, pela primeira vez, foi entregue no ambiente da Festuris (as distinções anteriores foram entregues em sessão solene na Câmara de Vereadores). O troféu reconhece pessoas e empresas que possuem relevância no cenário turístico brasileiro. A escolha de Jussara Höppner reconhece uma das lideranças femininas do turismo de Gramado. Em 1969, ao lado do esposo, Heino Höppner, inaugurou o Hotel Ritta Höppner. Em 1983, a família abriu o Mini Mundo, primeiro parque temático de Gramado.

Segundo Marta Rossi, o empreendedorismo e o olhar para o social caminharam juntos na trajetória da família Höppner. Além da ampliação do negócio da família, o olhar social fez com que trouxesse para Gramado o projeto Aluno Nota 10 (reconhecimento aos melhores estudantes do município) e a Campanha do Alimento (possibilita o ingresso no parque em troca de alimentos). A entrega do troféu foi feita pelo presidente da Câmara de Vereadores, Renan Sartori, e pelo CEO da Festuris, Eduardo Zorzanello, filho de Silvia, falecida em 2010.

O ato também teve a participação da secretária municipal de Turismo e presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk. Segundo ela, Sílvia Zorzanello lutou muito pelo desenvolvimento do Rio Grande do Sul na área do turismo. Eduardo afirmou que foi a melhor de todas as edições da Festuris. "O sucesso da edição pode ser comprovado com os corredores do Serra Park cheios e os negócios fechados", destacou o CEO da atividade. O vereador Renan Sartori parabenizou o evento pelo sucesso e afirmou que a homenagem para Jussara Hoppner reconhecia uma mulher empreendedora, como era Silvia Zorzanello. “Uma empreendedora notável da serra gaúcha, que faz a diferença no segmento turístico e social”, acrescentou.

Depois de revelar sua gratidão pela visibilidade que a Festuris dá para Gramado, Rosa disse que Silvia, Marta e Jussara “elevaram o nome de Gramado”. Ela acrescentou que “Jussara tem excelência no trabalho, delicadeza nos detalhes, é empreendedora e sempre está pensando em como fazer o bem”.

Eduardo Zorzanello ressaltou que a família se sentia emocionada com a homenagem feita à Jussara, identificando nela muito da personalidade da mãe Silvia. “A mãe foi uma pessoa que lutou muito por nosso destino, teve um trabalho social e comunitário, soube estar à frente do seu tempo.” Zorzanello também elogiou a visão e o empreendedorismo da família Höppner. “Vocês são fantásticos”, comentou o diretor da Festuris. Representando todas as entidades do setor de turismo do Rio Grande do Sul, a presidente da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav/RS), Lúcia Bentz, afirmou que o sucesso do evento é resultado da união de esforços da equipe da Festuris e da Abav/RS. “Formamos uma seleção campeã”, ressaltou.