Empresa do grupo Randon compra fundição paulista por R$ 40 milhões

A Randon aumentou a família ao arrematar uma fundição em São Paulo. O negócio de R$ 40 milhões, segundo nota, foi feito pela Castertech Fundição e Tecnologia, uma das empresas do grupo. A compra de uma unidade fabril na cidade de Mogi Guaçu (SP) ocorreu na sexta-feira (4), por meio de arremate em leilão das instalações industriais da Fundição Balancins. Atualmente, a empresa tem unidades instaladas em Caxias do Sul (RS), Schroeder (SC) e Indaiatuba (SP).

Com a nova aquisição, a Castertech amplia a produção em 23 mil toneladas o total de peças fundidas ao ano. Hoje, a capacidade de fabricação chega a 80 mil toneladas anuais. A nova unidade no interior paulista deverá entrar em operação no decorrer do segundo semestre de 2023. Além de possibilitar o aumento da capacidade de produção, o parque fabril será dedicado ao desenvolvimento de novas tecnologias de ligas fundidas por meio de nanopartículas.

"Fortalecemos nossa estratégia de crescimento sustentável com mais esse movimento, incorporando um parque fabril que amplia ainda mais nossa capacidade instalada, com o investimento em novas tecnologias de produtos, nos possibilitando expandir a comercialização também para o mercado de exportação", destaca o diretor-superintendente da vertical de negócios Autopeças das Empresas Randon, Ricardo Escoboza.

Especializada em soluções de sistemas de rodagem e componentes fundidos usinados, a Castertech Fundição e Tecnologia tem uma trajetória de acelerado crescimento. Em operação desde 2009, com sede em Caxias do Sul, a companhia surgiu, inicialmente, para atender as necessidades internas das Empresas Randon. Hoje, a empresa fornece soluções tecnológicas em sistemas de rodagem e componentes fundidos e usinados para veículos comerciais, implementos e máquinas agrícolas.