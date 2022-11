Retorno da feira do azeite de Porto Alegre anima produtores

Dez expositores de azeites do Rio Grande do Sul apresentaram, neste sábado (5), os seus produtos no pátio da Secretaria de Agricultura, na avenida Getúlio Vargas, nº 1.384, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre. O pequeno grupo destacou em suas bancas o melhor da produção gaúcha na Feira do Azeite Novo. Foi, mais uma vez, uma grande oportunidade para os porto-alegrenses conhecerem de perto a qualidade diferenciada dos azeites, sendo muitos deles premiados.

Durante o encontro, que ocorreu no horário das 8h às 12h, foram divulgadas as características dos azeites locais, além de degustação, com destaque para os aspectos sensoriais e comercialização para os visitantes. A Feira do Azeite Novo acontece sempre no primeiro e no terceiro sábados do mês e tem a parceria do Instituto Brasileiro da Olivicultura (Ibraoliva) e da Secretaria da Agricultura.

Esse evento apresenta uma particularidade: os expositores, muitos deles, produtores rurais, deixam as suas localidades e vem para a Capital para participar da feira por iniciativa própria. Maria Luiza Reginato, da Agroindustrial da Olivae, propriedade localizada no 2º Distrito de Piratini, integrante do grupo de expositores, explicou que o espaço para a feira é cedido pela Secretaria da Agricultura ao Instituto Brasileiro de Olivicultura e que o evento não conta com uma coordenação formal e, deste modo, os produtores tomam a iniciativa de participar.

“Nós distribuímos os banners, conversamos com o pessoal e cuidamos da rede social, no Instagram, que criamos da Feira do Azeite Gaúcho”, detalha. Ela acrescenta que também é dado apoio aos demais feirantes.

De acordo com Maria, a feira iniciou em 2019 e ocorria no primeiro sábado de cada mês até 2020 e, com a pandemia, em março daquele ano, as atividades foram suspensas e em agosto, também de 2020, as ações foram retomadas. "Muitos clientes também relataram que não tinham possibilidade de visitar a feira no primeiro sábado e eles reivindicaram que houvesse mais uma edição no mês. Em outubro de 2020, ficou definido o formato atual da atividade”, informa.

Maria explica que a iniciativa de criação da feira ocorreu em 2019, ano em que ocorreu a primeira safra mais significativa no Rio Grande do Sul. Ela conta que, na ocasião, o Ibraoliva e o secretário da Agricultura, na época, Ernani Polo, criaram a Feira do Azeite Novo. “Foi feito um grande evento com todos os produtores gaúchos e inicialmente havia o pensamento de fazer uma só feira em cada safra”, recorde.

A proprietária diz que os consumidores passaram a ter dificuldade em conseguir o produto no mercado e, diante deste fato, o secretário Ernani Polo ofereceu o espaço no pátio da Secretaria para o Ibraoliva, iniciativa que teve a aceitação dos produtores. A iniciativa, segundo Maria, ganhou muita força, até mesmo porque o produto gaúcho é desconhecido no mercado e precisava ser divulgado. “Então, nós fazemos esse trabalho de formiguinha”, cita.

Maria acredita que essa deva ser a quarta edição do evento com a liberação da degustação de azeite, ação que havia sido suspensa no período da pandemia pelas autoridades sanitárias. Ela também explica que para participar da feira é necessário ser produtor associado ao Ibraoliva, que mantém contato com a Secretaria da Agricultura. “Como cada agricultor tem o seu material, é só ele chegar e atender esses requisitos e nós fazemos essa confirmação.”

Ela diz que, normalmente, os produtores associados entram no grupo do WhatsApp e confirmam a participação na data. “Como tem outras feiras ocorrendo pelo interior do Rio Grande do Sul, agora no momento, em Lavras do Sul, muitos produtores não vieram para a feira em Porto Alegre”, diz.

Maria informa que o evento costuma ter, no início da safra, em torno de 20 produtores participantes, sendo que no Rio Grande do Sul são 321 produtores e são 70 marcas de azeite. As produções, de acordo com ele, são pequenas e estão espalhadas. “A medida em que o pessoal vende a sua safra, deixam de participar do evento.”

A colheita começa em fevereiro e vai, normalmente, até abril com a retirada dos frutos ainda verdes. Essa prática permite a elaboração de um azeite com sabor mais intenso e com as propriedades antioxidantes, que são importantes para os alimentos funcionais. “Nós temos blends suaves, os intermediários e os intensos, depende da variedade e também do tempo de maturação do fruto”, explica.

Maria Cristina Rodrigues da Cunha, produtora em São Gabriel, informa que esse é a quarta safra comercial e que ganhou prêmio na Itália como o Melhor Blend do Hemisfério Sul. A propriedade também conquistou outro prêmio na Itália, só que na categoria ouro. “Nós estamos participando da Feira do Azeite Novo desde o seu início e estamos muito satisfeitos de estar aqui, porque falamos direto com o público. Nós conseguimos, deste modo, explicar os poderes do azeite e as suas qualidades”, destaca.

De acordo com Maria Cristina, a propriedade Casa Gabriel Rodrigues, uma homenagem ao tataravô, utiliza uma área de produção de 50 hectares de oliveiras. Ele diz que a atividade iniciou há 11 anos e que neste período foram feitas correções, sendo que a safra começou de fato há quatro anos. Na propriedade também tem produção pecuária, cultura de soja e arroz, entre outro.