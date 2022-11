Chegada de caminhões de outros estados regulariza abastecimento na Ceasa/RS

Com a chegada de 60 caminhões que permaneceram trancados nos últimos dias em bloqueios nas rodovias do País, a Ceasa/RS informa que normalizou o abastecimento de mercadorias vindas de outros estados, na manhã desta sexta-feira (4).

A chegada de diversos tipos de hortifrutigranjeiros era esperada no complexo. O produto com maior defasagem era o tomate, vindo especialmente da região Sudeste. Além deste, também foi impactada a oferta de pimentões, chuchus, batatas, cebolas, vagem, melancia, mamão e manga vindos dos estados do Sudeste, bem como os produtos provenientes do Nordeste, como abacaxi, melão, mamão, manga, uvas, cebola e coco.

Apesar do atraso, não foram registradas perdas de mercadorias em volumes significativos, uma vez que o clima frio ajudou a preservar os alimentos. Também não está sendo percebida grandes variações de preços entre os clientes que circulam nesta sexta-feira pelo complexo. "Felizmente, as empresas hoje estão todas abastecidas e os preços praticados são praticamente os mesmos do período anterior às manifestações, regulados pela oferta e procura", afirma o presidente da Ceasa, Ailton dos Santos Machado.