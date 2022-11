Sicredi União Metropolitana RS inaugura agência no bairro Moinhos de Vento

A Sicredi União Metropolitana RS, instituição financeira cooperativa, inaugurou na manhã desta sexta-feira (4) a sua 24ª agência na rua Olavo Barreto Viana, 69, no bairro Moinhos de Vento. A solenidade contou com autoridades e dirigentes de entidades representativas do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, a cooperativa também inaugura as novas instalações de sua agência localizada no município de Esteio. Com um investimento de mais de R$ 20 milhões em 2023, a Sicredi União Metropolitana RS vai continuar o seu cronograma com a previsão de abrir pelo menos mais quatro novas unidades.

Em relação à agência inaugurada no Moinhos de Vento, o presidente da Sicredi União Metropolitana RS, Ronaldo Sielichow, disse que está feliz em ter conseguido abrir no bairro. Ele salientou que a Sicredi União Metropolitana é hoje a maior cooperativa de crédito de Porto Alegre. “Nada mais justo do que vir prestigiar os moradores do Moinhos de Vento. Nós temos aqui uma plataforma de quase 600 associados prospectados anteriormente”, informa.

De acordo com Sielichow, o sucesso da cooperativa mostra que as ações adotadas dão a certeza de estar no rumo certo, com crescimento e desenvolvimento. O presidente da Sicredi salientou que o maior concorrente da cooperativa hoje ainda é o desconhecimento. Segundo ele, é necessário fazer uma aproximação maior com as pessoas. “Nós somos uma instituição cooperativa financeira moderna e com foco no associado”, explicou.

As agências, conta o dirigente, ajudam para qualificar ainda mais o atendimento junto aos associados. Segundo ele, a presença da cooperativa também é forte no meio digital. Há uma múltipla rede de canais (mobile e internet banking, rede de autoatendimento e atendimento via WhatsApp).

“A nossa missão é agregar renda o associado através do relacionamento e, deste modo, melhorar a qualidade de vida da sociedade. Então, nós temos quase 400 produtos e serviços financeiros à disposição do associado”, lembrou.

O presidente da Sicredi União Metropolitana RS avalia que o ano de 2022 é muito bom. “A cooperativa segue com o seu processo de expansão, que contempla também a nova agência Gravataí Centro (inaugurada em outubro), Cachoeirinha (inaugurada em maio), e o novo espaço da unidade de Esteio”, detalhou.

A Cooperativa Sicredi União Metropolitana RS tem mais de 70 mil associados. Destes, aproximadamente 600 já são da agência Moinhos de Vento. Além de Porto Alegre, a cooperativa atua em mais de oito municípios, entre eles, Alvorada, Cachoeirinha, Canoas, Esteio, Glorinha, Gravataí, Porto Alegre, Sapucaia do Sul e Viamão.

O Sicredi possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 6 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.400 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.