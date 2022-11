Bloqueios nas estradas suspendem atividades da GM em Gravataí

Bárbara Lima

As operações da General Motors (GM) em Gravataí, responsável pela fabricação dos carros da Chevrolet, foram suspensas, nesta quinta-feira (3), por interrupção no recebimento de peças essenciais à montadora. Por conta disso, os trabalhadores receberam um comunicado avisando sobre o "day off". Segundo a GM, os funcionários já foram avisados que o primeiro turno desta sexta-feira (4), que vai até as 15h, também será de folga, pois ainda não há previsão de chegada dos insumos.