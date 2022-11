Aguia Fertilizantes recebe licença de instalação de planta de fosfato em Lavras do Sul

A Aguia Fertilizantes recebeu nesta terça-feira, 1º de novembro, a licença de instalação de sua planta de fosfato, que será construída no município de Lavras do Sul. Conforme informações da empresa, o anúncio foi feito pela secretária estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul, Marjorie Kauffmann, durante a primeira edição da feira Universo Pecuária.

“As commodities agrícolas têm um peso enorme no PIB do País e esse projeto nasceu com a proposta de atender o agronegócio nacional, que é tão rico em possibilidades, mas tão dependente dos fertilizantes importados. Queremos oferecer ao mercado um produto natural, com excelente custo-benefício e 100% nacional”, reforça o CEO da Aguia, Fernando Tallarico.

A expectativa é de que a construção da unidade seja concluída em até 12 meses após o início das obras, já foram aportados na iniciativa cerca de R$ 80 milhões e faltam ainda cerca de R$ 35 milhões para concluir o projeto.

Anualmente, a empresa entregará ao mercado 300 mil toneladas de fertilizante fosfatado natural, com capacidade de atendimento de até 15% da demanda do Rio Grande do Sul.

A unidade contará com um modelo de produção pioneiro no País, com zero utilização de água, zero balanço energético e carbono neutro. “Temos muito orgulho em desenvolver um projeto com credenciais ambientais inéditas no estado e com a possibilidade de contribuirmos para o fortalecimento do agronegócio, além da diminuição da dependência brasileira por fertilizantes vindos de outros países”, finaliza Tallarico.

Sobre a Aguia

A Aguia é uma companhia brasileira com capital australiano especializada em pesquisa e desenvolvimento de projetos de bens minerais. Com sede em Porto Alegre, a empresa atua há mais de uma década em projetos de descoberta de novas reservas minerais de fosfato e cobre nas regiões de Três Estradas (Lavras do Sul) e no distrito do cobre (Caçapava do Sul). Tendo a inovação como prioridade, a Aguia investe em projetos de pesquisa e na implementação das mais avançadas tecnologias de produção.