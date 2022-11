Governo gaúcho divulgará mapeamento do potencial do hidrogênio verde no RS em dezembro

O levantamento das possibilidades e a construção de um plano de desenvolvimento do mercado de hidrogênio verde e de seus derivados no Rio Grande do Sul será tornado público pelo governo estadual em dezembro. Os relatórios sobre o assunto, elaborados pela McKinsey & Company, foram enviados na semana passada e estão sendo analisados pela equipe interna da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura.

A consultoria norte-americana foi contratada em julho pelo governo gaúcho, ao custo de R$ 4,9 milhões, para realizar o trabalho. A secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kauffmann, adianta que no próximo mês, com a divulgação do estudo, serão apontados quais os locais com melhores potenciais para a implantação de unidades produtoras de hidrogênio verde e quais são os mercados consumidores que se apresentam a curto, médio e longo prazo.

Um dos municípios que demonstra boas condições nessa área é Rio Grande, que conta com a disponibilidade de um distrito industrial para instalar uma planta de hidrogênio verde e o porto para exportar o produto. No entanto, Marjorie afirma que não é apenas a cidade da Metade Sul gaúcha que o documento indicará com potencial para a produção do combustível. Há outros lugares que podem aproveitar a hidrovia interna para escoar o hidrogênio verde ou atender a mercados consumidores locais.

A secretária frisa que o Estado apresentada capacidade para ser tanto produtor como consumidor desse novo combustível. Conforme Marjorie, o Brasil e o Rio Grande do Sul podem se destacar nesse campo por contarem com a possibilidade da geração de energia eólica e solar (para o hidrogênio ser considerado “verde”, ele precisa ser produzido a partir de fontes renováveis). O hidrogênio é considerado uma importante fonte energética, mas, como ele não ocorre isolado na natureza, um dos processos para sua obtenção é a eletrólise da água (separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade). Ao se obter o hidrogênio puro, é possível aproveitá-lo para ações como armazenar e gerar energia por meio de células de combustível (em veículos de pequeno, médio e grande porte, como automóveis e caminhões), assim como pode servir como insumo para a atividade siderúrgica, química, petroquímica, agrícola, alimentícia e de bebidas e para o aquecimento de edificações.

“O estudo (da McKinsey & Company) vai fundamentar o desenho específico das políticas públicas que vamos poder adotar para qualificar ainda mais o nosso Estado para receber essa cadeia produtiva”, comenta a secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura. O trabalho da consultoria abrange a competitividade do produto, valor de venda, disponibilidade de mão de obra, entre outros.

Entre as potencialidades gaúchas, Marjorie cita o polo metalmecânico de Caxias do Sul, que possui indústrias capazes de fabricar ônibus a serem alimentados com hidrogênio verde. Além disso, a secretária lembra que há a oportunidade da comercialização da amônia verde para o setor de fertilizantes. Ela diz que o aproveitamento do mercado interno pode servir como âncora para a produção de hidrogênio verde no Rio Grande do Sul, contudo a posição geográfica do Estado também facilita exportações para os países do Mercosul.

Marjorie enfatiza que se trata de um mercado, mesmo em âmbito internacional, ainda muito iniciante e salienta que as produtoras de petróleo e gás sofrem hoje uma pressão global para realizar a transição energética. “E as nações que tiverem a capacidade de oferecer condições mais rápidas para que essas empresas possam fazer essa migração são aquelas que serão escolhidas primeiro”, conclui.