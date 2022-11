Festival de hambúrguer completa dez anos com 14 restaurantes participantes no RS

O maior roteiro gastronômico de hambúrguer do mundo, o Burger Fest, começa neste dia 1º de novembro e segue até o dia 30 em 11 estados do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará. São 14 estabelecimentos gaúchos participantes nesta 17ª edição do evento. No ano em que completa dez anos de história, o festival aposta em inovação, apresentando ingredientes que agradam diferentes tipos de paladares.

As hamburguerias gaúchas que integram o Burger Fest estão nas cidades de Porto Alegre, Canoas, Passo Fundo e Xangri-lá. Cada casa cria uma receita exclusiva para o período do evento e os hambúrgueres oferecidos não têm um preço fixo. No RS, os valores variam de R$ 29,90 a R$ 55,00, para hambúrgueres que prezam pela criatividade e incluem ingredientes premium como pão de vinho, geleia de abacaxi com pimenta e queijo raclette.

Ao todo, o evento reúne 500 estabelecimentos, entre restaurantes, bares e hamburguerias de todo o país, que promovem a cultura do hambúrguer em formato presencial, delivery e take out. Durante sua história, o festival injetou mais de R$ 5 milhões no mercado de hambúrguer nacional, além de atingir a marca de 1,8 milhão de hambúrgueres consumidos, com aproximadamente 3 mil estabelecimentos pelo Brasil e um valor de R$ 150 milhões em vendas.

O criador do Burger Fest, Claudio Baran, explica que a atuação do festival continuou durante a pandemia, com iniciativas para dar suporte aos empreendedores, mas que o retorno do consumidor aos restaurantes é essencial para a essência do evento. "Podemos finalmente voltar com tranquilidade e segurança para o modelo presencial. O festival sempre teve esse caráter presencial, de buscar levar clientes para as hamburguerias, para os restaurantes, então completando dez anos neste momento de retomada, é um dos momentos mais importantes e significativos para o festival", afirma Baran.

Nacionalmente, o criador destaca três principais tendências no mercado de hambúrguer: o uso de carne suína, homenagem aos clássicos de fast-food e utilização de molhos apimentados. Segundo Baran, essas características devem continuar a influenciar as criações pelos próximos seis meses a um ano.

Quanto ao uso da carne de porco, Baran afirma que é uma utilização mais atual e que ganha cada vez mais espaço no mercado. "A gente vê muitos hambúrgueres com cortes suínos, com utilização da carne de porco na formulação. Isso também traz outra coisa: a carne de porco combina muito com molhos agridoces; então a gente vê o crescimento de molhos agridoces e a utilização de frutas cítricas ácidas nos hambúrgueres", diz o criador.

Outro movimento observado é a oferta de hambúrgueres vegetarianos, que o criador do festival classifica como uma realidade do mercado. "O mercado de hambúrguer, quando começou a crescer, sempre foi muito baseado na utilização da carne bovina, mas a gente acompanha esse movimento do mercado flexitariano, vegetariano e vegano. Quando uma turma de amigos sai pra comer e não tem uma opção mais flexível, a turma inteira vai embora. Então acho que é um mercado que se adapta às demandas dos clientes em ter uma opção sem ser proteína animal", explica Baran.

Segundo o criador, as tendências são fortemente abraçadas no mercado da capital gaúcha, e a qualidade das criações é notável. "De todas as capitais que participam, é onde eu vejo a maior criatividade, a utilização de ingredientes muito premium", afirma Baran.

Casas participantes e burgers oferecidos no RS:

20BARRA9 - TARANTINO/9

Pão brioche, blend exclusivo 180g, duplo cheddar, cebola roxa, Picles, ketchup Heinz e mostarda especial. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 49,00

Beer Burger - Flanders

Pão cervejinha, maionese verde, barbecue com cerveja red ale, burger 190g, queijo mussarela, geleia de maçã com cerveja, cebola crispy, bacon, tomate cereja e raspas de limão. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 29,90

Butcher Burger - Breakfast

Pão brioche, duplo smash burger, duplo cheddar, bacon caramelizado, anéis de cebola empanados, ovo frito e barbecue.

Preço: R$ 35,00

Dionisia Restaurante VinhoBar - Hambúrguer de Cordeiro

Blend de cordeiro e bacon, mozzarella empanada, rúcula, cebola caramelizada no vinho do porto, chutney de tomate e picles de pepino em pão de vinho feito na casa.

Acompanha batata frita.

Preço: R$ 55,00

Five Points Burguer - Little Italy

Carne angus 160g assada na grelha, queijos provolone e gorgonzola, geleia de bacon artesanal, cebola crispy e maionese da casa, servidos em pão brioche selado na manteiga. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 34,90

Galpão Parrilla - Big Pig

Porco marinado em vinho e suco de maçã, defumado no smoker. Servido no pão cervejinha com maionese rosa, couve verde e batata doce crisp. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 36,00

Johnny Burgers - Meteor

Pão tradicional, 2 burgers smash 100g cada, 2 fatias de mussarela, 2 fatias de bacon de lombo e ketchup Heinz sabor bacon e cebola caramelizada. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 30,00

Lagom Brewery & Pub - Big Lagom

Inspirado no clássico, o Big Lagom leva 2 hambúrgueres de 120 gramas 100% carne bovina, alface picado, queijo prato e molho especial com Ketchup Heinz Sabor Picles, Cebola Crispy, no pão com gergelim.

Preço: R$ 36,00

Le Grand Burger - Poulet L’ananas

Hambúrguer de frango empanado no pão australiano, molho LGB (molho especial da casa), agrião, queijo camembert, uma deliciosa geleia de abacaxi com pimenta e um toque suave de manjericão. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 45,80

Marciano's Prime Burguer - ÓVNI

Pão brioche , Burguer 160g de costela, cebola e tomate chapeados, duplo queijo mussarela, bacon em tiras , molho Marciano's. Acompanha onions rings e molho barbecue. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 47,90

Mathias Music Burger - HARD ROCK

Pão de vinho, burger de 200g, maionese du chef, queijo gorgonzola e abacaxi caramelizado.

Preço: R$ 34,90

Otro Bar - Umami Bomb

Pão de brioche, blend de acém e costela laqueado com molho de alho negro, tomate recheado com queijos colonial e gorgonzola, bacon em tiras, saladinha PANC e maionese.

Preço: R$42,00

Pâtissier Marcelo Gonçalves - Hambúrguer do Confeiteiro

Hambúrguer de linguiça frescal, brie, patê de figada e maionese de pimenta biquinho.

Preço: R$ 48,00

Serratus Ventralis Churrasco & Burger - Serratus Burger II

200g de blend artesanal, queijo raclette, cebola caramelizada com cerveja stout, crispy de alho poró, maionese trufada, pão brioche. Possui opção de hambúrguer vegetariano.

Preço: R$ 44,00