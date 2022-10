Fundopem deve viabilizar mais de R$ 1,5 bilhão em investimentos em 2022

Considerada uma das principais ferramentas de incentivo fiscal do governo gaúcho para atração de investimentos para o Rio Grande do Sul, o Fundo Operação Empresa (Fundopem/RS) deve mais que dobrar neste ano o montante de aportes em projetos contemplados com o benefício em relação a 2021. Se no ano passado foram cerca de R$ 750 milhões viabilizados através desse instrumento, de acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico, Joel Maraschin, 2022 deve fechar acima de R$ 1,5 bilhão.

Maraschin enfatiza que é o maior volume movimentado através do Fundopem nos últimos dez anos. Até outubro, o número alcançado é na ordem de R$ 1,4 bilhão, abrangendo 87 projetos, que envolvem a geração de 3.252 empregos. O Grupo de Apoio Técnico (Gate), que faz a análise da aprovação ou não dos projetos que pleiteiam o incentivo que prevê abatimento de ICMS em novas atividades ou expansão de empresas, deve fazer mais duas reuniões antes da entrada de 2023, uma em novembro e outra em dezembro. Nesses encontros, mais cerca de 30 iniciativas serão avaliadas.

Entre os maiores empreendimentos que receberam o apoio do Fundopem em 2022 estão os do grupo Todeschini (expansão de fábrica de móveis em Bento Gonçalves, estimada em R$ 272 milhões), da Whey Powder (ampliação de unidade industrial ligada à cadeia do leite, em Palmeira das Missões, com investimento de R$ 120 milhões), e da Guerra Implementos Rodoviários (R$ 104 milhões na reativação e expansão de complexo industrial, em Caxias do Sul). Maraschin ressalta que são diversos setores abrangidos pela ferramenta como produtos alimentícios, leite e derivados, madeira e celulose, móveis, petroquímico, químico, bebidas, metalmecânico, coureiro-calçadista, entre outros.

O secretário argumenta que, sem o auxílio do Fundopem, provavelmente muitos empreendimentos no Estado não teriam saído do papel. Ele frisa que o instrumento vem evoluindo com o passar do tempo. Maraschin comenta que, com o avanço tecnológico das operações, foram incluídos entre os requisitos para a análise da liberação ou não do incentivo fatores como a qualidade da massa salarial e investimento em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). “Porque cada vez mais vem diminuindo a quantidade de empregos no chão de fábrica, substituindo por ações de maior valor agregado como a administração de robôs, de esteiras automatizadas, entre outras”, destaca.

A mais recente reunião do Gate, realizada em outubro, aprovou mais R$ 175 milhões em novos investimentos privados no Estado com o Fundopem. Foram confirmados 11 projetos que devem gerar no mínimo 337 novos postos de trabalho. Entre os últimos empreendimentos aprovados, o do grupo Unicasa Indústria de Móveis registra o maior valor. Localizada em Bento Gonçalves, a empresa pretende ampliar sua linha produtiva e qualificar o processo de fabricação de móveis planejados. O investimento previsto é de R$ 61,4 milhões. Maraschin acrescenta que, além das iniciativas viabilizadas pelo Fundopem, o Estado atraiu neste ano R$ 464 milhões em investimentos através do Programa Estadual de Desenvolvimento Industrial (Proedi).