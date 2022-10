Novos supermercados focam conveniência de clientes

Geograficamente distantes, os dois novos supermercados que abriram em Porto Alegre nessa quinta-feira colocaram a conveniência dos clientes no topo da estrutura do autosserviço que passou a estar no dia a dia dos moradores dos bairros Mont'Serrat e Restinga, no Extremo Sul da Capital. O Zaffari estreou a 39ª unidade de sua rede, em ponto que foi da bandeira Nacional (hoje Carrefour) até 2017. Já a rede Kan inaugurou o primeiro shopping em sua região, com supermercado que é um mix de atacado e loja de bairro.

Para marcar a chegada das operações, duas diferenças que mostram a identidade com cada público. No Mont'Serrat, com perfil de classe média e alta, música de violino recepcionou os primeiros frequentadores. Na Restinga, com mais de 100 mil habitantes de faixa de baixa e média renda, a escola de samba estado Maior da Restinga animou as primeiras horas da operação.

"A gente esperava com muita ansiedade pea abertura", comentou Tiane Maggioni, que foi com o marido Miguel e a filhinha Ângela até a nova opção, a uma quadra da residência da família. "A loja tem tudo que a gente precisa, de flores, frutas, carnes", lista Tiane. O aposentado da Aeronáutica Carlos Sanchez ficou maravilhado com o sistema de espera para itens pedidos na fiambreria.

"É um espetáculo. Para fazer o pedido da mortadela fatiada, eles te entregam um dispositivo que alerta quando o produto estiver pronto. Não vi isso nem em Paris", comparou Sanchez. "O bom que posso fazer as compras pela loja e uma luzinha avisa quando está pronto", aprovou o aposentado. A Cava de Frios é uma das novidades no serviço da rede do grupo. O Zaffari da Lucas é o primeiro a ter o setor.

O diretor do grupo Zaffari, Claudio Luiz Zaffari, comentou que a operação faz resgate de espaço que já existia e em uma região onde se encontram quatro bairros, somando 80 mil moradores. O diretor cita que a área sofreu impacto do grande adensamento nas décadas recentes pela explosão de projetos imobiliários. "Esta loja é uma evolução de outras unidades, que atende ao perfil de clientes, e vem com mais novidades", cita o executivo. A filial tem 1,4 mil metros quadrados de área de vendas e gerou 150 empregos. O grupo também começou a transformação de outro ponto que foi do Nacional, mas na Zona Sul, na avenida Wenceslau Escobar.

O Kan Super & Atacado, com mais de 2 mil metros quadrados de loja, aposta também no atendimento com portfólio mais completo, unindo grandes volumes, colocados em estantes de pallets, e serviços de conveniência, como açougue e padaria. Entre os consumidores, o que mais chamou a atenção foram corredores espaçosos, cores e ambiente bonito. "Achei um monte de promoção", comemorou a dona de casa Emily Dias. O casal Cátia Oliveira e Rogério Dias Rodrigues acredita que a nova loja valorizou o bairro. "Muitos discriminam a gente porque o bairro é distante, mas esta loja é prova de que é possível fazer. Agora a gente tem o que precisa", resumiu Rodrigues.