Mensagens instantâneas conquistam empresas

O RD Summit, considerado o maior evento de marketing da América Latina e que começou ontem, em Florianópolis, serve como um termômetro dos assuntos mais discutidos dentro das empresas. Neste ano, o foco está na explosão dos serviços de mensagens instantâneas.

Eric Santos, CEO da RD Station, fez uma linha do tempo dos temas centrais ao longo dos últimos dez anos do evento. Em 2013, na primeira edição da conferência, era preciso explicar ao mercado o que significava marketing digital e como aplicá-lo. Até chegar a 2022, os palestrantes abordaram assuntos diversos, como crescimento de equipes, criação de leads, inbound marketing e geração de valor das marcas através de conteúdo.

"Uma coisa que vinha acontecendo e que teve explosão muito acelerada com a Covid-19 é o messaging. Conforme pesquisas, 94% das pessoas usam o WhatsApp diariamente e 81% dizem que conversam com as marcas por ali", detalhou o empreendedor no Centro de Convenções de Florianópolis (CentroSul).

Esse, segundo ele, é um componente que não existia há cinco anos. "Estamos vendo a adoção massiva de messaging no nosso dia a dia, o que gera impacto na forma que conversamos com nossos clientes. Isso traz expectativa dos clientes, que querem poder falar em tempo real no canal que é mais conveniente para eles. Antigamente, tentávamos escolher o canal que essa interação acontecia. Hoje, quem escolhe é o consumidor", comparou.

Inspirado nessa tendência, Santos anunciou uma parceria entre a RD e a Meta, empresa que administra o WhatsApp. Guilherme Horn, head do WhatsApp na América Latina, subiu ao palco e contou que o app é líder em mais de 80% dos países, mas ninguém usa tanto a ferramenta como o Brasil.

Horn informou que o WhatsApp atingiu, recentemente, 5 milhões de pequenas empresas utilizando o serviço no País, das 6 milhões que existem. "Isso mostra a relevância dele na economia. Assistimos, durante a pandemia, uma espécie de ponte do mundo digital responsável por manter as empresas abertas", analisou.

A RD, inclusive, criou novos serviços baseados no aplicativo e comprou, neste ano, a empresa cearense Tallos, que atua na gestão de canais de atendimento. "Se as empresas não se adaptarem, fica uma porta aberta enorme e não se criam as conexões", alertou Santos.