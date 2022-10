Inteligência emocional para traders é tema de curso gratuito

A investech brasileira Nelogica está com inscrições abertas para três cursos gratuitos com certificados na Invest Academy, iniciativa da sua área educacional. As aulas serão ao vivo, online, e ficarão gravadas e disponíveis para quem optar por assistir posteriormente ou quiser rever o conteúdo.

A capacitação será dividida em três trilhas, com o objetivo de construir uma base sólida de conhecimentos que será útil em diferentes fases do investimento, permitindo que os alunos se desenvolvam dia a dia e aprendam os melhores caminhos na área de finanças e também comportamentais.

“Com base nos nossos dados, algoritmos e aplicações, desenvolvemos uma experiência de aprendizagem completa para quem já navega neste mercado. Estamos unindo informação e formação técnica”, destaca Rodrigo Paiva, diretor da Invest Academy.

Um dos destaques são os módulos de inteligência emocional para traders. Além do medo de perder e errar, os investidores podem ter seu desempenho afetado pela euforia, pela raiva, pela ansiedade e até mesmo pelo chamado overtrading, que é, de certa forma, um vício que leva a operações excessivas no mesmo dia.

Também serão oferecidos “A Trilha do Trader” e “A trilha do Cripto”, direcionados a conhecer melhor o mercado e técnicas de operações. A meta da Nelogica é alcançar 30 mil alunos até o próximo ano e disponibilizar cerca de 20 cursos em 2023, alguns deles em inglês. Com 50 colaboradores, de um total de 800 da investech, a estimativa é que 4% das receitas do ano venham da nova divisão educacional.

As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de novembro no site https://live.invest.academy/cursosgratuitos.