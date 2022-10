Grupo Iesa inaugura primeira concessionária de carros elétricos e híbridos

O Grupo Iesa passa a representar de modo exclusivo a marca chinesa BYD no Rio Grande do Sul. Nesta terça-feira (25) ocorreu a inauguração da primeira concessionária da rede de automóveis elétricos e híbridos em Porto Alegre, localizada na rua Edu Chaves, 390. Deste modo, o Grupo Iesa passa a contar com 40 lojas multimarcas no Estado. No Rio Grande do Sul estão previstas ainda a abertura de concessionárias BYD em Caxias do Sul e em Passo Fundo.

De acordo com Henrique Antunes, diretor de vendas da BYD, existe uma aposta muito grande para o crescimento desse mercado de veículos elétricos, seguindo a transformação mundial voltada à sustentabilidade. Em relação aos veículos híbridos, a visão apresentada representa justamente a transição para o futuro. Com a abertura da Iesa BYD na Capital, a rede passa a contar com 11 unidades em funcionamento no Brasil.

Antunes explica que a meta é abrir lojas em 45 localidades das principais cidades brasileiras até o final deste ano. Já a projeção para 2023 é da abertura de 100 concessionárias no Brasil. Ele lembra que no País, a marca inicia a sua operação com o Novo BYD Tan EV, o único carro 100% elétrico de sete lugares no mercado nacional. “O Tan EV é o primeiro dos seis carros que estarão disponíveis no mercado brasileiro até o final do ano”, informa.

Segundo o diretor comercial da Iesa BYD, Ambrósio Pesce, a representação da marca BYD no Rio Grande do Sul também é um fator motivador para os negócios da empresa. Assim como, Antunes, ele diz que a concessionária com produtos eletrificados deve gerar um efeito de aproximação do público gaúcho com a realidade dos veículos elétricos, e, em um futuro próximo, esses carros deverão estar mais acessíveis a um leque maior de consumidores.

O Grupo IESA completa 30 anos de atividade em 2022, operando com as marcas BMW, BMW Motorrad, MINI, Volvo, Harley-Davidson, Jeep, FIAT, Nissan, Renault e, agora, com BYD.

A BYD chegou ao Brasil em 2015, quando inaugurou sua primeira fábrica de montagem de ônibus 100% elétricos, em Campinas (SP). Em 2017, abriu uma segunda fábrica na mesma cidade, para a produção de módulos fotovoltaicos. Para abastecer a frota de ônibus elétricos, a empresa iniciou, em 2020, a operação de sua terceira fábrica no Brasil, no Polo Industrial de Manaus (PIM), dedicada à produção de baterias de fosfato de ferro-lítio. A empresa também é responsável por dois projetos de SkyRail (monotrilho) no País: em Salvador, com o VLT do Subúrbio, e na cidade de São Paulo, com a Linha 17 - Ouro. Além disso, a BYD comercializa empilhadeiras, vans, caminhões, furgões e automóveis, todos totalmente elétricos e não poluentes.

Em abril de 2021, a BYD Brasil passou a integrar o Pacto Global, iniciativa da Nações Unidas (ONU) para mobilizar a comunidade empresarial na adoção e promoção, em suas práticas de negócios. Em novembro daquele ano, deu o primeiro passo para o início da comercialização dos automóveis de passeio no País, com a apresentação do modelo SUV Tan EV e a nomeação da EuroBike como a primeira concessionária de automóveis elétricos da marca no Brasil. Em abril de 2022, a empresa lançou seu segundo automóvel elétrico no Brasil, o sedã premium HAV EV, ícone da marca.