Grupo Brinox abre inscrições para Programa Trainees 2023

O Grupo Brinox, fornecedor de produtos e soluções para o segmento de utilidades domésticas do Brasil, com fábrica em Caxias do Sul, está com inscrições abertas para o Programa Trainees 2023. Os interessados precisam atender a alguns requisitos profissionais (confira lista abaixo) e têm até o dia 11 de novembro para se candidatarem na plataforma. O processo de seleção segue até 16 de dezembro.

O Programa de Trainees do Grupo Brinox tem como objetivo atrair, treinar e desenvolver competências técnicas e comportamentais em profissionais que apresentem alto potencial de desenvolvimento e atitude de liderança. A seleção também prioriza talentos identificados com o ambiente de inovação e que têm afinidades com o segmento de utilidades domésticas.

“Com o Programa de Trainees, o Grupo Brinox oportuniza uma jornada de aprendizado e desenvolvimento de talentos que experimentam na prática como transformamos positivamente o dia a dia dos nossos clientes e colaboradores com produtos e serviços de qualidade e muita colaboração”, destaca a gerente de Recursos Humanos do Grupo Brinox, Celiz Frizzo. “Também é uma importante iniciativa para a sustentação da nossa estratégia de crescimento”, acrescenta.

Durante o programa, que tem duração de 12 meses, os trainees passam por uma imersão junto aos processos e produtos da Brinox, com atividades focadas e acompanhadas. “Ao final do processo de desenvolvimento, o profissional poderá ocupar uma posição em nosso time, em algumas de nossas áreas chaves do programa: industrial, marketing e comercial”, explica Celiz.

Requisitos e qualificações:

- Ter graduação completa, com formação/colação de grau entre julho de 2019 até dezembro de 2022

- Se identificar com o ambiente de inovação, inquieto, comunicador, ter afinidade com o segmento de utilidades domésticas e ter sede de conhecimento.

- Conhecimentos Avançados em Excel

- Inglês será um diferencial

- Ter disponibilidade para residir em qualquer região do Brasil

- Ter disponibilidade para viagens