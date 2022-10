Mercopar alcança negócios de R$ 430 milhões em edição histórica

A 31ª edição da Mercopar foi história. Promovida pelo Sebrae-RS e pela Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), a maior feira de inovação industrial da América Latina atraiu 35 mil visitantes, entre acessos presenciais e virtuais, e contabilizou mais de R$ 430 milhões em negócios, crescimento de 77% em relação ao ano anterior.

O resultado ficou 43% acima da estimativa inicial de R$ 300 milhões. Foram quatro dias de intensa programação, encerrada na última sexta-feira (21).

A Mercopar deste ano reuniu 512 expositores dos segmentos metalmecânico, tecnologia da informação, energia e meio ambiente, borracha, automação industrial, plástico, eletroeletrônico, movimentação e armazenagem, dos quais 80 deles startups. Somadas às gaúchas, estiveram presentes empresas do Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo e Distrito Federal.

Em 2022, além de ter retomado os quatro dias de programação, o evento expandiu de forma considerável ao ampliar em 60% a área ocupada, totalizando 32 mil m² de espaço físico. O evento atendeu ou superou as expectativas para 98% das empresas expositoras, que também expressaram a intenção de retornar à feira na próxima edição. “É uma edição que confirma a tendência de um bom momento para a geração de negócios. A Mercopar é uma vitrine da força econômica da indústria nacional, integrando agentes públicos e privados, desde empresas mais tradicionais e consolidadas até startups em pleno desenvolvimento”, destacou o presidente do Sistema FIERGS e do Conselho Deliberativo Estadual do Sebrae RS, Gilberto Porcello Petry.

Segundo o diretor-superintendente do Sebrae-RS, André Vanoni de Godoy, o sentimento após o término do evento é de que a feira atingiu um novo patamar de relevância e excelência.

“São mais de três décadas de Mercopar, uma trajetória ascendente na qual a feira soube se modernizar e evoluir, especialmente ao longo dos últimos quatro anos. Tanto em termos de organização quanto no que se refere à qualidade dos expositores, e às ações que são concentradas durante estes dias, a evolução é visível e os números refletem isso”, analisou Godoy.

Para o diretor técnico do Sebrae-RS, Ayrton Ramos, o sucesso da feira deste ano se deve à capacidade que o evento teve de atender seus diferentes públicos de forma dinâmica e assertiva, por meio de uma programação diversificada de ações e eventos.

“Quem buscou novas oportunidades de negócios foi plenamente atendido, inclusive, no período pré-feira. Da mesma forma, aqueles que buscaram absorver conhecimento técnico e de valor para o seu negócio, tiveram mais de 200 horas de programação dos mais diferentes temas”, destacou Ramos.

A próxima edição está marcada para o período de 17 a 20 de outubro de 2023, no Parque da Eventos da Festa da Uva.