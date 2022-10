Agência Escala anuncia novos sócios em Porto Alegre

A Escala está de cara nova. Na verdade, cinco: a agência anunciou nesta semana que Renata Schenkel, Rodrigo Dipp, Roberta Selister, Roberto Lopes e Renata Wech são os novos sócios. Eles se juntam a Fernando Picoral, Miguel de Luca e Paulo Melo na liderança dos negócios, cuidando de diferentes áreas e trabalhando de forma complementar.

A nova formatação é uma sequência do processo de aceleração do plano de desenvolvimento da agência, iniciado ainda em 2021. “Estamos concluindo uma etapa que planejamos e amadurecemos há pelo menos dois anos. Iniciamos junto ao cinquentenário da Escala o programa de partnership onde temos o ingresso de novos sócios talentosos e com competências, características e experiências complementares que vão potencializar a empresa e seus clientes”, ressalta De Luca.

Com isso, a Escala amplia a capacidade técnica nas principais frentes do negócio – pavimentando o caminho para a inclusão de novos serviços e a chegada a outros mercados em nível nacional. Conforme ressalta Melo: "A soma da experiência de muitos anos de atuação que nós, sócios majoritários, temos, aliada ao ímpeto, sagacidade, frescor, ambição e conhecimento, reforça a capacidade da Escala de liderar mercado de forma destacada e segura".

Entre os pilares estratégicos definidos pelos sócios majoritários estava a identificação de novos partnerships para assumir a gestão em conjunto a partir de 2023. A procura resultou em quatro profissionais que já estavam na casa, além de mais uma executiva que foi buscada para a nova composição executiva-societária.

Os oito sócios possuem sólido conhecimento técnico complementar, tendo Renata Schenkel e Rodrigo Dipp como co-CEOs. Enquanto Schenkel lança um olhar mais específico sobre as áreas como Atendimento, Criação, Planejamento e Mídia, Dipp coordena as ações de Desenvolvimento, Novas Soluções Digitais, Data Analytics e de gestão da empresa. Segundo os sócios majoritários, são conhecimentos e vivências distintas que, somadas, catalisam o potencial de cada entrega e de como nós, da Escala, podemos agregar em cada negócio.

Na avaliação da nova diretoria, as experiências de Dipp e Schenkel na leitura de negócio, planejamento estratégico, capacidade de execução e visão financeira resultarão em uma combinação catalisadora para a sequência do desenvolvimento da empresa.

"Essa é uma etapa importante pra nós e, principalmente, para a Escala, pois reafirma que somos uma empresa inquieta, voltada para resultados e com os olhos no futuro. E, particularmente, a minha nova posição como CEO consolida nossa crença de que a entrega de projetos criativos e estratégicos anda lado a lado com uma gestão humanizada e próxima de nosso time”, explica Renata. “Hoje marcamos formalmente a consolidação de sócios que, através de pluralidade técnica e diferentes vivências profissionais dentro e fora do mercado publicitário, mas com o mesmo brilho no olho em prol aos nossos clientes, farão a diferença no mercado e para o grupo de profissionais talentosos da Escala, mantendo e ampliando esse ciclo multivitorioso”, afirma Dipp.

Renata Wech lidera a área de Desenvolvimento de Soluções Digitais, Roberto Lopes, a de Criação e Roberta Selister atua na vertical de Data Analytics e T&D. Os sócios majoritários, além da atuação direta com os clientes, passam a liderar o Comitê de Operação e Inovação, aos cuidados de Paulo Melo, o Comitê de Novos Negócios e Marketing, sob comando de Fernando Picoral, e o Comitê de Finanças e Relacionamento Institucional, a cargo de Miguel De Luca, também responsável pela Unidade de Brasília da Escala.

"Somos uma empresa de alma jovem, que respeita a diversidade e que busca se aprimorar a cada dia para que consiga ajudar a construir também uma sociedade melhor e mais justa. Agora isso se consolida com a entrada de três mulheres na nossa sociedade”, destaca Picoral, que pontua: "Somos uma empresa formada na sua maioria por mulheres (61%) e nas nossas posições de lideranças temos também uma maioria feminina de 63%".

O frescor do aprimoramento constante chega ao mercado sob a liderança dessa equipe repaginada. Além de novos serviços, a Escala comemora 50 anos com novos serviços para reforçar a presença no mercado da comunicação.