Rede de restaurante Outbêco terá unidades no Rio Grande do Sul

A rede Outbêco restaurantes inicia suas operações no Rio Grande do Sul, já com seis lojas vendidas. A ideia do empreendimento, que foi criado em agosto de 2020, surgiu com uma inspiração social e o desejo de abrir restaurantes em favelas na versão genérica da rede norte-americana Outback. Atualmente, já são 140 lojas inauguradas, além de 250 comercializadas ou prestes a funcionar em todo o Brasil. Além disso, em novembro a rede abre as portas em Odivelas, Portugal, com previsão de mais um empreendimento no país europeu em janeiro de 2023.

No Brasil, hoje, a rede Outbêco tem franqueados no Rio de Janeiro e no Distrito Federal, e projeta a abertura de mais lojas incluindo São Paulo, Pará, Minas Gerais e nos estados do Nordeste. O fundador da marca, Daniel Félix, nascido na Lapa, no Rio de Janeiro, explica que o empreendimento foi lançado no interior da Favela da Pedreira, no bairro da Pavuna, comunidade da Pedreira carioca, e, de modo muito rápido, se expandiu para outras regiões.

Ele conta que o empreendimento surgiu de uma indignação sua a partir de um comentário que fez durante um evento, destacando a impossibilidade do acesso de moradores de favela em consumir os produtos da cadeia de restaurantes americana. Félix, então iniciou o seu empreendimento em um pequeno trailer e com alimentos ao alcance de todos. A ideia se expandiu e foi criado o Outbêco.

Ele detalha que a rede do Outback entrou em contato para saber do empreendimento e ele explicou que na proposta havia um motivo social, com restaurante similar voltado às classes mais humildes da população. “O grupo fez apenas três pedidos, a mudança da apresentação da marca; que trocasse o nome dos pratos, apesar de a comida poder ser a mesma, e nunca introduzir uma loja Outbêco em um shopping de grande expressão no Brasil”, conta.

No Rio Grande do Sul, de acordo com a CEO da Gfran Gestão em Consultoria, Tatiana Piacentini, empresa responsável pela prospecção do negócio nos três estados do Sul, o trabalho está em fase de finalização do plano estratégico. “Nós pretendemos, a partir da próxima semana, fazer algumas definições de praças específicas. Já iniciamos com a venda de três franquias em Canoas e em Porto Alegre. Em um primeiro momento, estamos pesquisando a implantação na área central da Capital ou na Região Metropolitana. Estamos estudando, por exemplo, a implantação entre os bairros Bom Fim ou Cidade Baixa”. Segundo Tatiana, o desejo da rede é ter até dezembro deste ano duas lojas inauguradas nestes locais.

Tatiana acrescenta que, em um segundo momento, o objetivo é trazer a marca com a aderência gaúcha, ou seja, fazer a separação por regiões e com pratos próprios dessas localidades. “Nós queremos também manter a cultura da empresa, que é a questão onde iniciou que foi em comunidades."

O intuito em projetos sociais é desenvolver as pessoas que estejam, por exemplo, fazendo cursos de gastronomia, para tentar oferecer como uma franqueadora. Tatiana explica que os cuidados como a excelência no atendimento também fazem toda diferença para a eficácia do negócio. Ainda no Rio Grande do Sul, a empresa irá fazer prospecção na Serra gaúcha e no Litoral.

Daniel Félix, sua esposa Lilian Félix, Paulo Linhares, diretor comercial da rede Outbêco, acompanhado da esposa Ana Carolina Linhares, além de Tatiana Piacentini e do presidente do conselho consultivo da Euro, o publicitário Samir Salimen, empresa responsável pela divulgação da marca no Rio Grande do Sul, estiveram em visita à sede do Jornal do Comércio. Na oportunidade foram recebidos pelo diretor de operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.