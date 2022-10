Banrisul lança edital de inovação na Mercopar

O Banrisul lançou nesta quinta-feira (20) novo edital para financiar projetos de inovação, que abrange startups, micro, pequenas e médias empresas, com faturamento anual máximo de R$ 300 milhões. O valor concedido por projeto terá teto de R$ 15 milhões. O anúncio foi feito durante a 31ª Mercopar, que segue até esta sexta-feira, no Parque de Eventos da Festa da Uva, em Caxias do Sul.

No primeiro edital, lançado em junho deste ano com a mesma finalidade, foram beneficiados 31 projetos, com investimento total de R$ 15,8 milhões. Foram selecionadas empresas de menor porte, com faturamento anual de até R$ 90 milhões.

O diretor de crédito da instituição, Osvaldo Lobo Pires, informou o objetivo de promover até quatro editais por ano. Assinalou que um dos propósitos do banco é analisar demandas de crédito com a visão do potencial da empresa e não somente com base no seu passado. Ele reconhece, no entanto, que um dos desafios a superar para atuar desta forma é melhorar o aspecto cultural.

Os recursos para o financiamento dos projetos têm origem em programa da Finep, o qual dispõe de até R$ 1 bilhão para atender o público alvo do edital. Gustavo Barcelos, gerente de operações descentralizadas do organismo federal, destacou pesquisa do IBGE que aponta a existência de 60 mil empresas de pequeno porte com investimento em inovação, mas apenas 1 mil tomam crédito para o desenvolvimento dos projetos.

Dentre as razões para este cenário apontou o desconhecimento dos empresários da existência do programa e indicou a necessidade de flexibilização das garantias e auxílio na estruturação dos projetos. Para ajudar os empresários, o Sebrae oferece consultoria para a estruturação dos projetos e acompanhamento posterior. Barcelos comentou que o serviço também visa minimizar os riscos dos agentes financeiros. No Brasil, são 25 instituições operando o programa.

O crédito é concedido a juros anuais finais de 6% a 7%, sem cobrança de IOF, 24 meses de carência e 72 para amortização. "É um crédito de primeiro mundo. Existe e está disponível", reforçou o executivo. Segundo ele, pode ser alternativa para startups que buscam recursos junto a investidores anjo.

O novo edital do Banrisul destina-se a negócios que estejam investindo na inovação de seus produtos, serviços e processos. As inscrições podem ser feitas até 31 de dezembro, de forma exclusivamente online em www.banrisul.com.br/editaldeinovacao. As operações contarão com apoio complementar do Fundo Garantidor para Investimentos de 80% do valor do financiamento. As linhas da Finep disponibilizadas são Inovacred, Inovacred Expresso, Inovacred 4.0 e Inovacred Aquisição Inovadora Telecom.

A Mercopar, realização do Sebrae RS e Fiergs, está em sua 31ª edição. A expectativa da organização é gerar R$ 300 milhões em negócios.