Santa Maria inaugura primeira termelétrica a biogás do Centro do Estado

A primeira termelétrica da região central do Estado foi inaugurada ontem, em Santa Maria. A Biotérmica S.A, nova unidade da Biotérmica Energia S.A, está localizada no distrito de Santo Antão, junto ao aterro sanitário da Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR). A operação, chamada de Unidade de Valorização Sustentável (UVS), contou com investimento de R$ 7,5 milhões e deve gerar 25 empregos diretos. As informações são da prefeitura da cidade.

Segundo o Executivo municipal, a operação da usina será complementar a do aterro. A CRVR recebe os resíduos e distribui no terreno, de forma que o solo e a água fiquem preservados de qualquer contaminação. O material orgânico se decompõe e inicia a geração de biogás (mistura de gás metano e gás carbônico). Depois de passar por um processo de purificação, o gás metano abastecerá os motores à combustão que geram a energia elétrica, comercializada no mercado. O licenciamento da UVS foi autorizado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

De acordo com o prefeito em exercício de Santa Maria, Rodrigo Decimo, a Biotérmica S.A representa um novo olhar sobre o meio ambiente, pois alia a destinação correta dos resíduos sólidos com a geração de energia limpa, de emprego e de renda. “Além de desenvolvimento econômico, com uma grande empresa ampliando os negócios na região, temos a preservação do meio ambiente, que é uma pauta cada vez mais necessária e importante”, afirmou.

A projeção é que, em um ano, sejam destruídos cerca de 4 milhões de metros cúbicos de gás metano, um dos poluentes causadores do efeito estufa. Ainda de acordo com a empresa, a energia gerada na UVS de Santa Maria é capaz de abastecer uma cidade, de 15 mil habitantes.

O diretor-presidente da CRVR, Leomyr Girondi, aproveitou a ocasião para anunciar outros investimentos em Santa Maria. A partir de 2023, a empresa vai instalar uma planta de tratamento de efluente, para melhorar o aproveitamento das águas residuais, e uma planta de triagem. Em todo o Rio Grande do Sul, a empresa estima R$ 1 bilhão para a ampliação e qualificação de sua estrutura nos próximos cinco anos.

As cidades de Victor Graeff e Giruá também contam com UVs da Biotérmica Energia S.A. O município de São Leopoldo será o próximo a receber a operação, planejada para o ano que vem.