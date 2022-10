Setor de franquias projeta crescimento de 12% no faturamento em 2022

Luciane Medeiros, Ilha de Comandatuba (Bahia)

O segmento de franquias comemora os bons números do primeiro semestre, que fechou com alta de 32% no faturamento na comparação com igual período de 2021, e projeta expansão de 12% no encerramento deste ano. O faturamento passou de R$ 81,021 bilhões nos primeiros seis meses do ano passado para R$ 91,432 bi de janeiro a junho de 2022, superando o patamar pré-pandemia, com estimativa de alcançar R$ 200 bilhões até dezembro. Os dados foram apresentados em coletiva de imprensa durante a 20ª Convenção ABF do Franchising nesta quinta-feira (20), promovido pela Associação Brasileira de Franchising (ABF) na Ilha de Comandatuba, na Bahia.

O evento não era realizado desde 2019 em função da pandemia e ocorre até o próximo sábado (22) reunindo grandes marcas de franquias e franqueadores, com painéis e mesas redondas para debater diferentes temas norteadores dos negócios. Nesta edição, são 586 congressistas, 266 deles participando pela primeira vez, 246 empresas inscritas e 157 marcas franqueadoras, 28 delas da lista das 100 maiores redes do Brasil.

A entidade divulgou também nesta quinta-feira o Ranking ABF das 30 maiores cidades em crescimento de unidades no País no primeiro semestre. O levantamento mostra a expansão das franquias em municípios do interior. Entre as capitais, o destaque foi Manaus, que pela primeira vez apareceu com o maior número de novas unidades franquias abertas no período, com alta de 35,1%.

O presidente da ABF, André Friedheim, credita esse desempenho ao setor de hotelaria e turismo. “O brasileiro está viajando mais. Temos ainda a questão de infraestrutura e logística, mas quando vejo Manaus crescendo, temos a sensação que estamos resolvendo questões importantes”, avalia.

Apesar disso, Friedheim admite que quando uma empresa franqueadora traça seu plano franqueador, se é do Sul e Sudeste, principalmente, a região Norte é uma das últimas opções. Porto Alegre aparece na 21ª posição no ranking, com alta de 18,3% no primeiro semestre deste ano (2.562 novas unidades contra 2.166 do mesmo período em 2021). O desempenho da capital gaúcha ficou abaixo de Curitiba e Florianópolis, que aparecem em 6º e 7º lugar, respectivamente.

Em relação às cidades do interior, um fator que favorece a expansão das franquias foi o crescimento do agronegócio, sobretudo no Centro-Oeste. Além disso, o modelo de trabalho em home office, que se intensificou a partir da pandemia, possibilitou que o consumidor saia dos grandes centros urbanos e abre oportunidades de negócios nas regiões litorâneas e serranas. “A medida que as pessoas podem trabalhar em sua cidade natal, vemos o aumento do consumo fora do eixo”, destaca Tom Moreira Leite, vice-presidente da ABF.

Entre os segmentos de franquia com maior expansão no primeiro semestre, o levantamento destacou os ramos de Saúde, Beleza e Bem-Estar (16,9%), Alimentação Food Service (16%), Hotelaria e Turismo (15,9%), Moda (14,7%) e Casa e Construção (13,2%). Em relação à geração de empregos diretor, o setor teve alta de 12,5% de janeiro a junho, ficando acima da média nacional. De 1,2 milhão de vagas no primeiro semestre do ano passado, o setor de franquias passou a empregar diretamente 1,4 milhão em igual período deste ano.

O número de unidades de franquias deve atingir 181.900 operações em 2022, o que representa 7% a mais sobre 2021. Quando se analisam as redes, a estimativa é que expansão leve a um total de 3.026 marcas, o que representa aumento de 5% em relação ao ano passado.