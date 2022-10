Primeiro bairro-cidade do RS completa cinco anos

Proposta pioneira no Rio Grande do Sul, o Prado Bairro-Cidade completa cinco anos na próxima sexta-feira (21). O evento será comemorado em coquetel a partir das 17h no Parador del Prado, na Estrada Cavalhada 100, Bairro Prado-Cidade, em Gravataí.

O presidente do Instituto Prado e idealizador do Prado Bairro-Cidade, Carlos Gerdau Johanpeter, destaca que dentro do empreendimento foi incorporado o conceito de Novo Urbanismo. “E esse conceito é fundamentalmente orientar todo o desenvolvimento para as pessoas. O Novo Urbanismo busca um espaço onde as pessoas caminham, onde as pessoas vivem, convivem, estudam, trabalham e se divertem. E essa conjugação de vida nós conseguimos trazer para o Prado”, pontua o executivo. O cenário descrito se consolida em uma nova área de Gravataí, ao mesmo tempo em que se torna responsável pelo crescimento da cidade, com uma fusão de inovação, tecnologia, oportunidades e empreendedorismo. A 15 minutos de Porto Alegre, o espaço propõe toda a segurança de um bairro privado, com as conveniências da capital, no KM 68 da Freeway.

Entre as facilidades do empreendimento está uma área multiuso, o Prado Ciudadela, projetado para receber restaurantes, supermercado, hotel, banco, shopping center, prédios para consultórios, escritórios e apartamentos. Além disso, o seu primeiro bairro-privado, o Prado Los Alamos, já está recebendo moradores. O lugar conta com uma área de 523 mil metros quadrados e é composto por 272 lotes que partem de 600m2, sendo que mais de 70 destes já estão com obras construídas ou em execução.

Ali também está o Colégio Sinodal, um centro de educação que oferece vagas para ensino fundamental e médio bilíngue. Com foco na formação de líderes, trata-se do colégio reconhecimento pelo ENEM como a melhor escola privada do Sul do País.

Localizado dentro do Prado Bairro-Cidade está o Prado Tech, o primeiro parque tecnológico privado do Brasil. Com uma área de 30 mil metros quadrados, a estimativa é que o hub de inovação abrigue 120 empresas âncoras e startups, gerando mais de 5 mil empregos de alto valor agregado.