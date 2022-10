Porto Alegre terá evento sobre industrialização na construção residencial

Produtividade é o termo que Rubem Piccoli, diretor Sinduscon-RS, associa ao conceito de industrialização na construção civil. O tema, focado no mercado de obras residenciais, vai ser pauta em um seminário que ocorre nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, no Teatro do Sinduscon-RS, na avenida Augusto Meyer, 146, em Porto Alegre.

Os cases serão apresentados em palestras e mesas de debate das 13h30min às 18h, com o objetivo de quebrar paradigmas da construção residencial. O evento é uma parceria entre a Associação Brasileira de Escritórios de Arquitetura (Asbea-RS) e o Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS).

No encontro, direcionado a especialistas e incorporadores, serão apresentados exemplos de obras nas quais foram utilizadas novas tecnologias, o que garantiu execução mais rápida e ganho de produtividade. De acordo com Vicente Brandão, presidente da Asbea-RS, práticas de construção industrializada já são utilizadas principalmente em edifícios comerciais, mas não no mercado de prédios e casas residenciais - nestes, o processos ainda é considerado artesanal, o que torna o trabalho mais demorado.

Brandão cita, por exemplo, que no Brasil há um déficit de 30 milhões de casas até 2030. Agilizar o trabalho no canteiro de obras com novas técnicas seria um caminho para atender essa demanda, mas questões como a falta de uma legislação nacional são um entrave.

Para Piccoli, o seminário é uma oportunidade para discutir temas como a análise dos códigos de edificação que atrapalham a aplicação de processos industrializados, com produção de estruturas pré-moldadas. O diretor do Sinduscon lembra que inovação e tecnologia existem, bem como empresas especializadas no setor e prontas para também atuar no segmento de construção de casas a partir de um modelo construtivo novo, fugindo, segundo ele, do “artesanal”. Ele lembra que outro problema é a utilização de mão de obra não especializada ou terceirizada na obra, algo que pode ser resolvido com as estruturas pré-moldadas. Piccoli cita a construção do Hospital Independência, em Porto Alegre como um exemplo deste novo modelo construtivo.

O evento no Sinduscon nesta quinta-feira vai contar com a participação de Paulo Sérgio F. de Oliveira, CEO da Aratau – Construção Modular, e Rosane Bevilaqua, Líder Gerdau Design, Marketing Construção Civil. Eles vão abordar o panorama e as tendências da construção industrializada. Esse será o painel de abertura do seminário e está marcado para ocorrer às 14h. O seminário conta também com mesa redonda para debate; outro tema do encontro tem como enfoque a arquitetura para construção industrializada, com palestra de Luiz Henrique Ceotto, Sennior Partner da Urbic.

Na programação também estão os temas: Fachadas pré-fabricadas em light steel frame, com Nelson Zanocelo, diretor da Saint-Gobain Nextera; Fachadas ventiladas: industrialização, sustentabilidade e desempenho, com Karina Felisbino Campos, gerente Eliane TEC; Arquitetura modular e construção offsite, como Eduardo Deboni, sócio proprietário da Visia, e Alexandre Castro Soares CEO da Visia; Madeira Engenheirada: Um caminho para a industrialização da construção, com Nicolaos Georgios Theodorakis, CEO e fundador da Noah.

Vicente Brandão e Rubem Piccoli visitaram a sede do Jornal do Comércio nesta terça-feira (18), quando foram recebidos pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.